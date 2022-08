"No trabajo más con Colón porque no me respetaron", afirmó el artista Niño de Cobre

En las últimas horas se conoció que, tras un encuentro entre referentes de Los Palmeras y el ex presidente de Colón, Germán Lerche, se iba a tapar el mural que se podía ver en la cancha del Club Atlético Colón y que rememoraba la final de la Copa Sudamericana de 2019.

Hoy terminaron de tapar la pintura enorme en la que podía verse al grupo de música, la cancha, la copa y elementos alusivos a la jornada que terminó en la derrota de Colón.

El artista, conocido como Niño de Cobre, afirmó que no trabajará más con el club porque "no respetaron su trabajo". En vivo en Cadena OH!, admitió que no terminaron de pagarle el trabajo y que evitaron responderle al respecto.

"No sentí nada cuando me enteré que tapaban esa pintura; mi arte es así, estoy desapegado. Mis obras desaparecen y aparecen constantemente", comentó. "Yo me quería mantener al margen porque sé cómo son estas cosas. Esta mañana en una entrevista conté de manera anecdótica que no habían terminado de pagarme el mural, y ya lo tergiversaron un montón. Las redes explotaron y me atacaron, pero no tengo nada que ver, fue decisión del club".

Según el entrevistado, lo pintó por encargo y fue una suerte de "técnico". "Esa obra no es mía, el que conoce mi trabajo sabe que yo no pinto así. Realmente tuve que hacer la idea de alguien que no sabe pintar, por eso tiene tantos retratos, Los Palmeras, la cancha... Eso fue lo que me pidieron. Al principio pensé llevarlo para otro lado, algo que represente más a los hinchas. Presenté 25 diseños hasta que me dijeron que sí, así que todo empezó de alguna manera que no me gustó", apuntó.

"Cuando empiezo un trabajo, generalmente cobro algo antes para cubrir gastos. Hay una parte que tenía que ser saldada después y no tuve ninguna respuesta. Llamaba pero me pasaban de teléfono. Cuando intentaba con otro número me atendían y lo mismo. Pero bueno, por eso no trabajo más con Colón, si no se respeta el trabajo que se hace, no me interesa".

Ahora el artista se encuentra en España, haciendo su gira habitual de todos los años, pintando, participando de festivales y representando a Santa Fe.

Escuchar también audio completo: