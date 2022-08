Gustavo Munúa: "Tenemos expectativas en el torneo"

El entrenador Gustavo Munúa brindó una conferencia de prensa en la antesala al duelo con Aldosivi este domingo en el 15 de Abril desde las 20:30 por la decimosexta fecha de la Liga Profesional.

En esta últimas semanas ante las derrotas consecutivas en el torneo, y en relación a su continudad, ante algunos dichos del presidente Spahn, comentó: "Siempre es importante que la gente esté contenta y reconozca el trabajo que está haciendo este cuerpo técnico. Uno se alegra que se sientan cómodos, pero estamos enchufados solo en lo deportivo, en lo próximo que es Aldosivi y con expectativas. La fuerza y la tensión está puesta en eso. En todo lo demás, habrá tiempo para charlar y analizar diferentes situaciones".

Luego en relación al partido del domingo decía: "Estamos completando una linda semana, que me deja conforme y contento, porque veo a todos enfocados. Con ganas de estar. Está todo muy justo entre ellos y me la están poniendo muy complicada. Algo que me gusta, tenemos variantes y veremos qué equipo salta el fin de semana. Hemos trabajado sobre los últimos tres partidos. Nos tiene que haber dejado un gran aprendizaje lo que nos viene pasando. Es la manera en que lo enfocamos, con buenos aprendizajes y con expectativas de jugar con nuestro público, que se sientan identificados con el equipo".

"Quedan muchos puntos en juego y tenemos expectativas en el torneo y vamos a intentar llegar a posiciones de privilegio", analizaba en cuanto a lo que resta de campeonato.

Para finalizar, habló sobre la situación de Jairo O’Neill: "Es un tema más de la secretaría técnica. Es una posibilidad atendiendo su situación. Lo vimos con buenos ojos para el año que viene. No puede participar ahora, pero era una buena chance para que comience a entrenar con nosotros".