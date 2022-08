Se frenó la venta de neumáticos por un conflicto gremial y subieron los precios en Santa Fe

En Argentina se producen unos 500.000 neumáticos por mes en condiciones “normales” y debido a este conflicto el faltante es de entre 1,3 y 1,4 millón de unidades, según se relevó días atrás. Al margen de no poder fabricar, también existen problemas con la distribución: Pirelli tuvo que frenar su operatoria debido a que no tiene espacio para almacenar nuevas cubiertas y posee stock que no puede repartir debido al bloqueo que sufre por parte del gremio Sutna.

Según el titular de Fate a nivel nacional, la empresa está operando al 40% de su capacidad, hay desabastecimiento y el poco stock disponible se vende a precios exorbitantes, remarcando dos o tres veces el precio de fábrica.