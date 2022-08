Roberto San Juan, representante de Facundo Buonanotte: "Hacen quedar mal al fútbol argentino"

"Mi decisión es irme al Brighton, estoy muy agradecido a Rosario Central pero quiero que la gente entienda que esto es una oportunidad muy importante para mi y mi familia", comentó Facundo Buonanotte el día de ayer cuando su venta al conjunto inglés ya era -casi- un hecho.

Sin embargo, de la noche a la mañana todo cambió: hoy la dirigencia del Canalla dio marcha atrás, cuando su representante, Roberto San Juan, ya estaba en España ultimando detalles para estampar la firma.

Para hablar al respecto, Mañana OH! por Cadena OH! se comunicó con Roberto San Juan quien contó que "hicieron viajar a la gente de Central también, te hacen exponer frente a un club de primera liga, que es gente muy seria , hacen quedar mal al fútbol argentino, a Central como institución, cierran puertas muy importantes, la propuesta económica era brillante, no es que uno viene al cuete porque este es nuestro trabajo, es más, cualquier club puede decir no a la venta de un jugador pero no llegar a este momento donde el club acepta la propuesta, le manda un mail al club inglés aceptando la propuesta , incluso el club peleó los números para lograr todo lo que quería, la sensación es que hay una negligencia terrible en la dirigencia de Central, una incapacidad terrible para resolver y no están capacitados para estar manejando un club y para tomar decisiones que es lo que corresponde”.

Ante la consulta respecto a qué opina sobre Ricardo Carloni, el representante de Buonanotte sentenció: "Es un buen muchacho pero totalmente incapacitado para dirigir un club, se lo dije una vez, no tiene noción de lo que es tener la personalidad para ser presidente de un club y tomar decisiones, la payasada que hizo de mandar gente a negociar, primero acepta la propuesta del equipo inglés y después escucha al hincha, no entiendo”.

Sobre si habló Buonanotte, reveló que “hablé para que se quede tranquilo, que las cosas se van a suceder en cualquier momento, nosotros tenemos una relación con el club inglés brillante, es el sueño de cualquier profesional, crecer y a las oportunidades hay que aprovecharlas”.

“Yo personalmente me siento defraudado porque cada paso que dimos lo hablamos con Central que nos hace que sigamos adelante y la gente que vino, la contadora cómo peleó cada centavo para el club, lograron más de lo que Central pretendía, quedaron mal con todo el mundo, esto excedió la falta de respeto”, arremetió San Juan.

Y aseguró que "no tenemos nada que hablar con esta dirigencia, nos faltó el respeto a todos”.

