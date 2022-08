Se desilusionó con las figuritas del Mundial, creó las propias y fue furor

La llegada de las nuevas figuritas del Mundial de Qatar 2022, provocaron una revolución en los argentinos. Grandes y chicos se agolparon en los distintos kioscos del país y hasta se creó un mercado paralelo de compra y venta.

Fernando De Luca es argentino y Diseñador Multimedial. Fue el encargado de mostrar mediante un video un verdadero y muy aclamado diseño de figuritas. Decidió crear su propio cromo para demostrar que la reconocida marca que se dedica hace muchos años a realizar los diseños mundialistas, podría haberse esforzado un poco más para lograr un mejor y más interactivo producto.

“Para serte franco, me desilusionó mucho esta nueva colección que sacó Panini para el próximo mundial, el degradado de fondo color naranja, el recorte del jugador, su sombra, fueron varios los factores que me hicieron pensar cómo sería la figurita que yo quisiera coleccionar. Fue ahí donde se me ocurrió hacer el video”, le compartió Fernando a Ámbito.

Y agregó: “No sé si la palabra es bronca, sí te puedo decir que me decepcionaron, las venía esperando hace mucho tiempo, cada mundial las espero con la idea de que se la jueguen un poco más y hagan algo diferente que rompa la regla. Recuerdo que en el Mundial de Francia 98 habían salido a la venta unos tarjetones de 9x12 centímetros con jugadas e info de cada jugador, fueron de lo mejor. No recuerdo quien las hacía, pero estoy seguro que no eran de Panini”.

La repercusión por su diseño

Mediante distintas interacciones, Fernando mostró en sus redes cómo diseñaba una figurita distinta y más creativa. Subió el contenido a TikTok, y rápidamente su video empezó a viralizarse llegando a miles de reproducciones.

“Fue una locura, desperté por la mañana y tenía el celular explotado de notificaciones. Ahí fue cuando pensé, che, acá pasó algo. Me puso muy contento ver que el diseño gustó en su gran mayoría y que muchos usuarios sintieron la misma decepción que sentí yo al ver la nueva colección de Panini”, compartió.

