Asaltaron a un transportista escolar y le robaron la camioneta

Un transportista escolar fue asaltado por dos delincuentes en una moto en inmediaciones de Pasaje Alighieri al 3.700 cuando recién comenzaba su recorrido alrededor de las siete.

La combi estaba en marcha y el conductor había descendido del vehículo para buscar al primer niño cuando fue encañonado por delincuentes, que luego se dieron a la fuga en el rodado.

“Por suerte los primeros pasajeros hoy no fueron, y no había chicos atrás, sino la situación pudo haber sido muy diferente. Yo pensaba que esto nunca nos iba a pasar, nosotros no llevamos valores encima, no salimos con más de 200 o 300 pesos” aseguró el transportista.

Tras un fuerte operativo dispuesto por el Comando Radioeléctrico de la Policía, se pudo dar rápidamente con el vehículo marca Fiat modelo Ducato, que fue encontrado en el barrio Varadero Sarsotti.