El activismo gordo se hizo presente en la audiencia pública por la nocturnidad en el Concejo

María Florencia Alegre es activista gorda y modelo plus zise, y realiza acciones públicas y políticas para garantizar los derechos de las personas gordas. Ayer participó de una audiencia pública en el Concejo Municipal de Santa Fe en la que se debatió la nocturnidad en la localidad, y aprovechó para instalar la problemática de discriminación e incomodidad que sufren.

"Todo fue muy movilizante, estaba muy nerviosa. Era un ámbito donde nunca había estado, iba con una propuesta que sabía que iba a ser llamativa. Es super interesante haber tenido esos cinco minutos para que se escuche, quise aprovecharlo de la mejor manera que pude", comentó para Cadena OH!.

La entrevistada relató que antes de salir a cualquier lugar realiza una "investigación" para saber si puede estar en el espacio y sentirse bien. "Empecé a hacer este ejercicio de investigar hace tiempo. Cuando me entero que se iba a hablar de nocturnidad, dije ya que en los bares y boliches hay mayor discriminación para las personas gordas, aprovecho la instancia".

"No fui con esperanza de que las cosas cambien en lo inmediato, pero al menos que lo consideren. Por ejemplo, algo sencillo, si hay una puerta de dos paños, abrirla. Es algo que genera incomodidad, porque hay personas que no pasan por ahí", detalló.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Flor Alegre - Activista gorda y Modelo Plus Size (@mf.alegre)

Para la militante se trata de "abrir los ojos, hacer el ejercicio, para evaluar cómo son los espacios y qué personas entran. Me fijo en la accesibilidad, también, y hay muy pocos lugares completamente accesibles. Sólo conozco uno así, que es Patagonia".

Alegre también brinda información de espacios accesibles en su instagram, @mf.alegre, en la sección Info del Bien. A su vez, es organizadora de la @feria.plussize, que estrenará su tercera edición.

"Otro ejemplo es que la Ley Nacional del talle todavía no está implementada, sí reglamentada, pero no se aplica. Falta que se arme un consejo asesor, compuesto por un conjunto de personas, para que determinen la tabla de talles. Un vez que esto termina, armar la tabla nacional de talles. Estamos mejor que hace unos años, sin embargo no podes ir a cualquier local y esperar que haya talles".

"No queda otra que organizarse o sino estar a merced de una situación donde la vas a pasar mal. Uno arma estrategias para pasarla mejor. La pasé mal, he llorado, y ya estamos cansados. No lo merecemos, no tenemos por qué andar pasando todo esto", dijo por último.

Escuchar también audio completo: