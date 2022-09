Boca podría tener siete cambios ante Colón

Hugo Ibarra, entrenador de Boca Juniors, paró hoy en la practica de fútbol en el predio de Casa Amarilla un equipo con siete variantes con respecto al que triunfó por 2 a 1 ante Atlético Tucumán, de cara al partido contra Colón, a jugarse el domingo a las 18 en Santa Fe por la liga Profesional de Fútbol (LPF).

Entre suspendidos, lesionados y con la mente en el superclásico del domingo 11 de septiembre, el técnico alineó hoy este once: Agustín Rossi; Nicolás Figal, Facundo Roncaglia, Marcos Rojo y Frank Fabra; Martín Payero, Esteban Rolón y Oscar Romero; Lucas Langoni, Darío Benedetto y Norberto Briasco.

En la defensa volverán Roncaglia y Rojo, por el suspendido Luis Advíncula -con cinco amarillas- y por Carlos Zambrano, quien tiene una sobrecarga muscular y será preservado para el partido ante River, ya que acumula cuatro amonestaciones.

El regreso de Marcos Rojo será importante con vistas al superclásico, ya que viene de sufrir un desgarro en el músculo sóleo derecho. El capitán boquense ya estuvo en el banco de suplentes ante Atlético Tucumán, y el partido ante el "Sabalero" le servirá para sumar minutos.

En el medio, Payero y Rolón ingresarán por los también suspendidos por cinco amonestaciones, Guillermo "Pol" Fernández y Alan Varela.

En tanto, Óscar Romero jugara de interior por izquierda, mientras que en la ofensiva regresará el "Pipa" Benedetto por Luis Vázquez.

En los costados del ataque estarán, por la derecha, el juvenil Luca Langoni -autor de los dos goles en la victoria ante el "Decano" tucumano- en lugar de Juan Ramírez; y por la izquierda Norberto Briasco en la posición del lesionado Sebastián Villa.

El regreso del exHuracán es noticia ya que no jugó en todo el año en el primer equipo y lo hizo solo en reserva, tras sufrir una lesión crónica en su tobillo derecho por lo cual fue operado en en abril pasado.

Mientras, se espera que esta tarde a las 16 sea operado el colombiano Villa, en un sanatorio ubicado en San Isidro, el mismo lugar en donde fue operado hace 20 días Exequiel Zeballos.

Villa será operado del menisco externo de su rodilla derecha, por el cual estaría 45 días inactivo y de esta manera se perderá el superclásico ante River en La Bombonera. Si se recupera rápido, podría estar en la parte final del actual torneo de la LPF.

El delantero estuvo esta mañana en Casa Amarilla, para hablar con el cuerpo médico, que todavía no dio un parte oficial sobre la situación del futbolista colombiano.

Al respecto, el doctor Jorge Batista -responsable del cuerpo médico del club de la Ribera- publicó ayer en su cuenta de Instagram: "¿Por qué daría un parte médico si se enteran todos antes que los que trabajamos en el club?". El médico se mostró muy molesto ante la información que circuló desde ayer al mediodía sobre la lesión de Villa.

Por último, al término de la práctica de hoy se acercó a hablar en rueda de prensa el juvenil volante Aaron Molinas, quien explicó que finalmente -en común acuerdo con la dirigencia- se quedará en Boca y no irá a préstamo al Gil Vicente de Portugal. "Me voy aquedar en Boca. La oferta fue real pero luego de lo charlado con el club y con mis familiares decidí quedarme. Quiero aclarar que fue de común acuerdo con la dirigencia, estoy feliz de quedarme en Boca me siento apoyado por el club y mis compañeros", señaló Molinas.

El volante, hace dos meses, no quiso ir a jugar a Defensa y Justicia para quedarse a "pelearla" en Boca y ahora de común acuerdo con los dirigentes seguirá en el club "xeneize".