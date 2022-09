Dólar soja: los agroexportadores festejan, pero el resto del sector presenta reparos

El Gobierno nacional dio a conocer el decreto por el cual creó un régimen para que las exportaciones de soja se liquiden hasta el 30 del actual a un tipo de cambio de $200. El acuerdo con el sector agroindustrial permitirá el ingreso de divisas por US$ 5.000 millones durante septiembre.

El anuncio del ministro de Economía, Producción y Agricultura, Sergio Massa, fue recibido con reparos por el sector: "Si bien no es una mala medida para el que tiene soja, no es buena para el que no la tiene, porque lo que nosotros pretendíamos era una paridad única que beneficiara no sólo al sector sojero sino a todos. Lamentablemente esto es una medida coyuntural por una necesidad de ingresos de divisas”, aseguró Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina.

"Una vez más, pese a que el ministro nos mencionó en su presentación como posibles destinatarios de un supuesto programa, los pequeños y medianos productores y las economías regionales no somos destinatarios ni beneficiados por las políticas públicas anunciadas", admitió el dirigente.

En este marco, Achetoni pidió reglas de juego claras y que permitan generar "la certidumbre para una proyección estructural en donde realmente el productor se sienta incentivado a producir", dijo al aire de Cadena OH!.

El presidente de la Federación Agraria Argentina indicó que el pedido del sector apuntaba a establecer "una cotización que permita no sólo el desarrollo de las distintas producciones, sino de todas las actividades de la Argentina. En definitiva, se termina lesionando la capacidad de competitividad hacia afuera, teniendo que cerrar lo más posible los ingresos de importaciones".