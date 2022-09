Adrián Marini: "El equipo por momentos se encuentra y tiene buen fútbol"

Nueva derrota de Colón, esta vez frente a Boca en el Brigadier López. Si bien el equipo dejó mejores sensaciones en cuanto al juego y la entrega, el Sabalero no logra traducirlo en puntos. Luego del partido, el entrenador rojinegro atendió a la prensa en conferencia y dijo lo siguiente:

"Tuvimos posibilidades manejando la pelota y creamos situaciones. Eso nos genera la sensación de estar bien y me deja contento eso, de que por momentos salió el fútbol que estamos buscando".

"Las imprecisiones del equipo no me preocupan, sino que me deja la sensación de que hay que trabajar más. Esto es trabajo tras trabajo".

"El equipo por momentos se encuentra y tiene buen fútbol, eso es lo que me deja tranquilo. Lo demás todavía lo podemos trabajar"

Sobre el partido de Luis Miguel Rodríguez dijo: "A nadie le gusta salir, menos en un partido tan importante como este, teníamos el cambio determinado pero vino el gol. Jugó un partidazo, jugó un partido enorme, busqué más velocidad por afuera, fue un cambio táctico".

"Hoy era un partido especial, donde jugás contra un gran rival, la gente ayuda, empuja, va para adelante, eso se nota en el campo de juego".

"Sabemos que por ahí no estamos pasando un buen momento desde los resultados, pero creo que con trabajo se irá encontrando la forma que queremos, y el juego que anhelamos".

"Hay que seguir trabajando, entrenando y buscando la forma de a poco, el equipo la va a ir encontrando con trabajo, lo anímico influye, a nadie le gusta perder, pero fuimos superiores, creamos muchas situaciones de gol, eso es trabajo. Tenemos que seguir por este camino".

"Perlaza necesita ritmo y juego, lo está encontrando, hoy aguantó un poco más. Antes no le daba, le costaba más, se está adaptando, partido tras partido irá encontrando su mejor nivel. Con lo que jugó mostró su potencial".

Cerró la conferencia refiriéndose a Facundo Farías: "Hablé con Facu, tiene mucho más para dar. De a poco tiene que ir sacando ese jugador que conocimos en las inferiores. Cuando está bien el equipo funciona, hay que seguir trabajando en esa situación".