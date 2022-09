Granata confundió al atacante de Cristina Kirchner con un militante y el joven estalló

Este fin de semana, difundieron fotos de un joven mencionándolo como si fuera Fernando André Sabag Montiel, acusado de atentar contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. El joven en cuestión es Ignacio Barbieri, miembro de Peronismo Militante, y adviritió que radicará una denuncia penal y demanda civil a aquellos que difundieron la imagen, entre ellos la diputada Amalia Granata.

"No fue para nada agradable, me empezaron a llegar mensajes diciendo que mi cara aparecía por todos lados como si yo había querido matar a Cristina", explicó sobre cómo se enteró de que su foto estaba siendo relacionada al intento de magnicidio contra la vicepresidenta.

En ese sentido, aclaró que la postal data del 2016, ya que el joven milita en una organización. "Yo no me veo parecido, pero después está en cada uno. En un hipotético caso de que haya sido un error, yo salí a responder al rato y borraban mis comentarios".

Consultado por medios rosarinos sobre si la diputada por Santa Fe, Amalia Granata, una de las que compartió en sus redes la foto, se comunicó con él, dijo: "Subió la foto, un montón de gente le comentó que era mentira y no le importó. Cuando mi postura salió a la luz, solo borró la publicación y me bloqueó, jamás me pidió perdón".

Según comentó, es por ese motivo que iniciará acciones legales: "Trabajo en turismo, y cuando vuelva Buenos Aires radicaré la denuncia penal y demanda civil; no quería hacerlo, pero no pueden llevársela tan gratis. Difundieron todos mis datos personales".