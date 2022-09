¿Hackearon TikTok?

Un grupo de hackers publicó imágenes anunciando que se infiltraron en una base de datos de TikTok y obtuvieron código de fuente e información de los usuarios. A raíz de esto, la red social con base en China salió a responder con su versión de los hechos.

El equipo de TikTok dijo que "no encontró evidencia de ninguna violación de seguridad". Ante la pregunta del medio The Verge, el representante de la compañía Maureen Shanahan explicó: "Hemos confirmado que la información publicada corresponde a datos de acceso público y no comprometen los sistemas de TikTok, nuestras redes o bases de datos. No creemos que los usuarios deban realizar ninguna acción y seguimos comprometidos con la seguridad para nuestra comunidad en todo el mundo".

Según el medio Bleeping Computer, la imagen compartida por los hackers en un foro decía que obtuvieron 2 mil millones de registros y unos 790GB de información de usuarios, estadísticas de la plataforma, código y más. El director regional de Microsoft, Troy Hunt, analizó que podría tratarse de información de prueba o fuera de producción.

El grupo de hackers, que se llama a si mismo "AgainstTheWest", dice haber obtenido la información de la app de mensajes china WeChat. Aun así, Hunt no pudo confirmar si la base de datos publicada por este grupo contenía información robada y WeChat no quiso emitir comentario al respecto.

