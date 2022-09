Los gremios docentes insisten con que no se descuenten los días de paro

El Gobierno provincial inició la segunda etapa de negociaciones salariales con los gremios que nuclean a los trabajadores públicos, y este martes fue el turno de la paritaria docente.

La reunión, en la que no se discutieron porcentajes de aumento, se llevó a cabo en el Ministerio de Trabajo y duró alrededor de una hora. Tras el encuentro, los gremios insistieron en que el Ejecutivo debe dar marcha atrás con el descuento de los días de paro del mes de agosto, pero desde la gestión advirtieron que la decisión sigue firme, al menos por el momento.

Leer también: Se reanudará este martes la paritaria con los gremios docentes

Las partes volverán a verse el próximo lunes, lapso durante el cual trabajará la comisión técnica salarial para elaborar una propuesta a discutir.

"En la reunión planteamos la necesidad de seguir en el ámbito paritario a través de la conformación de dos instancias de intercambio: una respecto a lo salarial y otra a las condiciones de trabajo, con temas que fueron incorporando los gremios y que también forman parte de la agenda del Ministerio de Educación. La primera definición que tomamos es continuar el trabajo de esta manera y reunirnos el lunes de la semana que viene, y esperamos en ese momento ya poder llegar con una propuesta", declaró el ministro de Trabajo de la provincia, Juan Manuel Pusineri, al salir del encuentro.

Leer también: La Provincia convocó a los gremios para discutir las paritarias

Consultado en torno a si la oferta salarial será la misma que este jueves esperan presentar a ATE y Upcn, el funcionario explicó que "históricamente, en la provincia de Santa Fe se trabaja con propuestas similares para evitar situaciones de desigualdad entre los distintos sectores, máxime cuando esos aumentos son porcentuales, es decir que impactan en la misma proporción en todos los tramos y todas las circunstancias".

Sobre el pago o no de los días no trabajados por paro, Pusineri contó que los gremios llevaron a la reunión "un planteo que tiene que ver con el no descuento" y reiteró que "la Provincia tiene una decisión tomada al respecto, que se hizo pública oportunamente", aunque dejó una puerta abierta al señalar que "al ser uno de los temas introducidos en la reunión, formará parte de la negociación que se llevará adelante".