Quiere inscribir a su perra como "hija no humana" para faltar al trabajo y cuidarla

Silvia Colletti es ingeniera agrónoma y trabaja en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Salta. Sin embargo, en las últimas semanas se encuentra en una batalla legal con sus empleadores porque quiere registrar a su perra como "hija no humana" para faltar al trabajo y asistirla.

"Dharma" es una perra salchicha que se encuentra bajo tratamiento por problemas de salud. Colletti afirma que la distancia entre su lugar de trabajo y su casa dificulta brindarle atención a su mascota.

“Mi lugar de trabajo está a 25 kilómetros y se me dificultaba. Y no podía dejarla (internada sola) porque era peor el estrés para ella. Entonces la quise inscribir como una hija no humana a cargo, porque esa figura ya existe legalmente, se habla de una familia multiespecie”, señaló.

El pedido de la ingeniera no fue escuchado por su empleador, el cual acusa que la problemática no está relacionada con el convenio colectivo de trabajo. Para Colletti, "hay un debate ético que debe darse". Dentro de esa línea argumental, la dueña plantea la necesidad de brindarle atención de tiempo completo a su mascota.

“Yo vivo sola y ella es mi compañía, así que hay un lazo sumamente estrecho”, agregó en declaraciones con Radio 2 de Rosario.

