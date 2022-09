Gustavo Munúa: "Se está notando un grado de madurez en este equipo"

Unión volvió a la victoria y encarriló su pasaje por este torneo luego de tener una mala racha de partidos. Mientras tanto, los de rojo y blanco dieron vuelta el récord y hace tres partidos que no pierden y que tampoco le anotan goles. El entrenador uruguayo dialogó en conferencia de prensa luego del compromiso:

"Se está notando un grado de madurez en este equipo, en la insistencia y en la propuesta que quisimos llevar, y conseguimos hoy una victoria justa".

"Buscamos variantes para que el equipo pueda estar más conectados y encontrarnos más veces en superioridad numérica. Estamos probando este sistema y ya veremos cómo seguimos a futuro".

"Hoy fuimos dueños de casi todo el partido, fue muy bueno lo que hicimos; y seguramente habrá cosas para revisar y corregir".

"Me quedo satisfecho con el compromiso de los jugadores, el crecimiento y la proyección que están teniendo. Es importante no caerse y el equipo lo está logrando, y no es facil".

"Es un paso adelante que el equipo no se haya desesperado con el 0-0 y eso forma parte de nuestro crecimiento".

"Este equipo necesitaba y merecía esta victoria, por lo que hicimos en el año, más allá de esta etapa algo entreverada donde perdimos puntos por detalles".

"El calendario está siendo muy exigente, por eso le doy mucho mérito a los momentos de nuestros futbolistas que están mostrando un compromiso importante para no caer".

Con indo de Sin Mordaza - Radio Gol