Un rosarino inventó un sistema para desalinizar el agua que ya se usa en varios países

El rosarino Osvaldo Marcelo Díaz, exprofesor de ingeniería con 40 años de trayectoria, inventó un sistema para convertir agua con sal o arsénico en potable. Tiene bajo costo, no contamina y se puede hacer con tecnología disponibles en el país.

Se trata de un proceso aerotérmico, que requiere de una planta de procesamiento con equipos diseñados especialmente y que permite obtener agua libre, no sólo de sal sino de cualquier otro contaminante como el arsénico, un elemento natural que se encuentra en la tierra y entre los minerales, de carácter cancerígeno.

“La máquina que hemos diseñado deja sin arsénico al agua. Sin darnos cuenta, tuvo una proyección internacional, porque ya se hicieron maquinas en varios lugares del mundo para desalinizar agua de mar. Además de ser más económica que la osmosis inversa es más ecológica”, narró Díaz al aire de Cadena OH!.

Asimismo, adelantó que, antes de fin de año, estaría terminada la primera máquina desalinizadora de tipo doméstico: “Va a ser un impacto muy grande. Gente de Israel, España, Marruecos y Colombia, entre otros lugares, está interesada en el tema. Tal vez nosotros no le damos la importancia necesaria porque tenemos muchas ciudades que están provistas de agua por ríos muy importantes, pero ello no existe en otros lados”.

La máquina ideada por Díaz no utiliza presión y aprovecha la energía a bajas temperaturas, lo que le da su carácter ecológico y que calienta el agua salobre que cae por una columna con muchas obstrucciones que lentifica su paso, mientras la encuentra el aire caliente que ingresa desde la base y que se va saturando con el agua mientras asciende. Cada kilo de aire va tomando agua pura mientras que el agua salada sigue camino hacia abajo. El aire lleno de humedad sale por la parte superior de la torre y entra en un sistema condensador formado por el agua fría que recircula enfriando el aire con el agua que trae y que no sólo no tiene sales sino que está libre de bacterias. Un agua perfecta.

