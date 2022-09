Por un escándalo con una actriz porno, ¿peligra la relación de María Becerra y J Rei?

Recientemente, María Becerra llamó por teléfono a la actriz porno Jazpincita para insultarla por querer conquistar a su novio, Julián Reininger, popularmente conocido como J Rei. Tras el escándalo, la cantante compartió un categórico descargo para aclara cómo está la relación con él.

"Gente, Juli y yo estamos mejor que nunca, él es la persona más buena del mundo y me cuida como nadie", afirmó la intérprete de "Automático". "No existe tal cosa de la que se habla. Él no me lastimó ni me hizo nada malo, lamentablemente al tener una relación expuesta aparece gente mala que inventa cosas buscando algún tipo de beneficio, ya sean 10 minutos de fama para sentirse importantes o lo que sea, y no les importa inventar, mentir o lastimar. Una pena", agregó.

Y cerró categórica: "Quédense tranquis que tengo al lado mío a la persona más linda y buena". Por otro lado, la joven de 22 años le agradeció a sus fanáticos por el apoyo: "Les quiero agradecer a ustedes. Me conmueve tanto ver cuanto me quieren, cómo me cuidan, cómo me defienden. No me va a alcanzar la vida para agradecerles lo que me hacen sentir. Amor, contención y mil cosas más. Los amo para toda la vida".

Qué pasó entre María Becerra y Jazpincita

María Becerra insultó a Jazpincita por querer seducir a su novio y estalló la polémica. Pese a que la conversación era privada, la influencer la subió a las redes sociales y expuso a la cantante.

En el material que subió Jazpincita a Instagram y que Estefi Berardi compartió en su perfil, se puede escuchar a María Becerra preocupada por la situación. Primero, la intérprete le escribió por privado para que le pasara su número de celular y así poder hablar con ella. Todo comenzó a raíz de comentarios picantes que le dejaba la influencer a Rei en sus posteos.

"Te parezco una capa pero te culiar a mi novio. Sos una hija de puta vos también...", le dice Becerra a Jazpincita. "Es feo, como mujer te lo digo. Una tiene inseguridades lamentablemente. Y a mí me pasó que mi anterior pareja me engañó y yo también me enteré por TikTok. Ahora estoy por dar un show en Río de Janeiro, es lo más importante de mi vida... y leo esto, viste... y me pone mal porque me trae cosas viejas", le explicó la cantante, intentando hacerla entrar en razón.

Jazpincita es una joven influencer de 21 años, conocida por el contenido hot que comparte en sus perfiles sociales en internet. La también actriz porno cobró más notoriedad a partir de una entrevista que dio en el ciclo de Spotify dedicado a hablar sobre sexo, Elo Podcast.

Fuente: Exitoina