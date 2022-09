Tomás Chapero, el santafesino campeón con la Selección Nacional de Básquet

Tomás Chapero, de 21 años, es un basquetbolista santafesinos que integra la Selección Argentina de Básquet que salió campeona de la Americup ante Brasil y en tierras cariocas.

Oriundo de la ciudad de Santa Fe, comenzó su carrera a los 15 años y hoy juega en Europa, apuntando al sueño de jugar en la NBA de EE.UU.

"Es un orgullo terrible lo que estamos logrando con el grupo. Yo me sumé hace dos meses y estar dentro es un orgullo. Vivir la experiencia de ganarle una semifinal a Estados Unidos y la final de Brasil en su casa, demuestra lo fuerte que es el grupo y el claro objetivo de dejar a Argentina en lo más alto posible", relató en diálogo exclusivo con Cadena OH.

Con la Generación Dorada como referente máximo, el joven contó que "hace cinco o seis años atrás los veía con mi viejo en la cacha y él me decía «¿te imaginas algún día estar con ellos?»"

"Tenerlos al lado y que te den consejos es algo que yo hace cuatro o cinco años no me lo imaginaba. Estar acá me llena de gratificación y orgullo, todavía me cuesta asimilarlo", reconoció el deportista.

La experiencia europea

"Estoy muy contento con mi club. Ya mañana tenemos partido y yo llego esta noche a la ciudad. La prioridad es conocer la liga y meterle a full", relató el jugador que pertenece al Club Ourense Baloncesto de la Liga LEB Oro de España.

Además, comentó que "el sueño de la NBA siempre está, sé que algún día voy a llegar, pero intento en lo personal focalizar en el día a día. Si uno mejora todos los días un poquito, ya es suficiente".

