El caso del preservativo: abogado defensor acusó de "mentirosas" a las fiscales

El caso por el que fue conocido el doctor Rodolfo Mingarini, en el que el juez dudó de un abuso porque la persona usó preservativo, continúa su curso. Se trata de una acusación que realizó una mujer de 46 años contra un joven de 23 en abril de 2021.

"Para que la gente esté al corriente, es el caso donde fue destituido el Juez Mingarini, por el caso del preservativo. Nadie tuvo empacho en decir el nombre de mi defendido", remarcó al aire en Cadena OH!, Martín Risso Patrón.

"Mingarini dijo que no le cerraba que haya tenido tiempo de abusar y ponerse un preservativo. Pero eso no es así porque la fiscal estaba mintiendo".

Según el entrevistado, hay elementos "súper contundentes". En el nuevo sistema, no hay más jueces de instrucción. El avance se basa en que el juez se sienta en una audiencia y no tiene nada. Ahí el juez anota lo que dicen las partes, el acusador y la defensa. El juez toma la información y es un árbitro. No tienen idea de qué van a plantear las partes en ese momento.

"La fiscal tiene que darle toda la información, pero en este caso no le dio toda la información. Se trata de Celeste Minniti. Si le hubiera dado toda la información a la defensa, no había caso. No voy a hacer público lo que pasó en audiencia, eso lo hicieron ellas pero yo no voy a caer en lo mismo", arremetió.

"La víctima tiene problemas mentales, ha cobrado una pensión por discapacidad. Según ella misma relata, es esquizofrénica. Es una pobre mujer que, dentro de sus problemas, se siente vulnerable. Según un relato de la vecina, ella se dedicaba a la prostitución. Es importante este dato porqe la víctima dice que fue abusada a los 12 años y que nunca más tuvo relaciones sexuales. Entonces no es creíble si ella dice eso y los vecinos la desmienten".

"Hay un audio donde llama al servicio 911, y dice al policía que la acababan de violar. Y dice que el hombre se quiere ir, como si lo tuviera encerrado; incluso se escucha el chico llorando. Hemos pedido 15 días para analizar todo en detalle, todavía no pude sentarme a hablar con el acusado", dijo por último.

