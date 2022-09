Grave denuncia de abuso contra Gerardo Romano

La actriz, docente de actuación y escritora Paula Di Chello reveló un duro momento que vivió cuando grabó junto a Gerardo Romano en una ficción de Quique Estevavez.

"En esa época no se decía nada, era ‘tenés trabajo querida, cállate la boca’", indicó.

Entrevistada por el ciclo Mamás felices por UCL TELEVISIÓN (canal 567 Cablevisión Flow), cuando la conductora le preguntó si había tenido "algún tema" con Gerardo Romano, ésta dijo: “Estábamos en la grabación de una novela de Quique Estevanez. Era uno de los primeros capítulos y yo hacía de la secretaria de un médico de una clínica trucha. En una de las escenas, en un pasillo, me pone contra la pared, me encaja un chupón, me muerde en la boca y me hace sangrar. Y eso no estaba en el libreto”, recordó.

"Lo tengo grabado. Muchas veces me dijeron que tendría que haber hecho la denuncia", advirtió. “Me empujó y me dijo: ‘sos una boluda’. Se ve que no reaccioné como él esperaba. Yo dejé que siguiese la escena porque como actor no podía parar. De hecho, esa escena se vio al aire y me contaron que en algunos programas él la pone como fondo con orgullo”.

Leer también: Look casual: Gerardo Romano dio una entrevista semidesnudo

Sobre si los productores hicieron algo al respecto, la actriz afirmó que no. “Algunos actores me dijeron Gerardo es así, pero qué se yo”. “Tal vez si él me hubiese dicho discúlpame, se me fue la mano, pero no lo volví a ver”, dijo. "Me seguía por los pasillos. Entraba a mi camarín, me sacaba el celular, me decía cualquier cosa. Me sacaba el teléfono cuando yo hablaba con mi mamá y le decía: ‘¡suegra!’”, relató Di Chello.

“No había necesidad de hacer que me salga sangre del labio. En esa época no se decía nada, era ‘tenés trabajo querida, cállate la boca’. Ahora no es así, las cosas cambiaron. Eso me hizo cambiar, me volqué mucho a trabajar con niños. Me encantaría volver a la actuación”, lamentó Di Chello.

Fuente: Exitoina