La santafesina Ornella Simonetto disputará la final del Mundial de Tango

La joven santafesina Ornella Simonetto será finalista del Mundial de Tango que se definirá mañana en Buenos Aires. La artista de 24 años, es una de las exponentes de la disciplina a nivel mundial.

"Mi primer viaje fue a los 17, y desde ahí no paré. Tuve la suerte de conocer más de 10 países. Me encanta el tango, pero es un esfuerzo también. En mis primeros viajes no me fue del todo bien, pero las últimas giras no dejan de pasar cosas hermosas. Entonces ahora que salen las cosas bien, me detengo, agradezco, es muy difícil arriesgarse a vivir del tango", comentó con soltura al aire en Cadena OH!

La bailarina no podía creer haber llegado a la final del certamen. "Cuando escuché mi nombre fue una alegría inmensa. Llegamos con mi amigo de Buenos Aires, Ariel Taritolay. Él baila hace mucho tiempo por su lado y yo por el mío. Nos juntamos para el mundial, y no ensayamos una sola vez".

Las instancias finales se realizarán el sábado 17 de septiembre, a las 16, en un escenario emplazado en la Diagonal Norte de la Ciudad, con el marco del Obelisco porteño. Simonetta compite en la categoría Tango de Pista.

"Mi objetivo es llegar al podio, pero ya estar en la final es un montón. Hasta mediados de octubre sigo en Argentina, pero después me voy de gira hasta el verano", dijo por último.

