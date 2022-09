"A mi hijo lo ejecutaron", dijo el padre del joven baleado en Coronel Dorrego

Este domingo por la tarde hirieron a un joven de un balazo en la cabeza en el norte de la ciudad, en la zona de barrio Coronel Dorrego.

Se trata de un hombre de 21 años que vino a Santa Fe a intentar comprarle una moto a dos personas que había contactado por las redes sociales.

"Contra mi voluntad, mi hijo Lautaro hizo una transacción por Facebook de una moto con alguien de acá en Santa Fe. Tras hablar coordinaron un punto de encuentro que según se dijo era cercano a una Comisaría. Primero le dije que no venga, además de que desconfiábamos. Pero él igual cuando llegó su hermano de trabajar, le pidió que lo acompañara, así que vinieron hasta la ciudad", comentó el padre del joven.

"Al llegar, mi hijo se bajó del auto de su hermano y por lo que me contaron quienes lo acompañaron es que hubo una conversación de menos de cinco minutos y Lautaro comenzó a gritar que corrieran. Su hermano que estaba en el auto con dos amigos más que los acompañaron decidieron salir corriendo y por lo que ellos mismo me dijeron las dos personas con las que estaba haciendo la transacción, prácticamente lo ejecutaron de un tiro en la nuca", agrego.

Visiblemente consternado, dijo que "no puede ser que la vida de un ser humano no valga nada. Por una PlayStation usada le arruinan la vida. Lo único que nos queda es la justicia divina, lamentablemente la otra justicia no está funcionando".