El Liceo Militar no sancionará al hermano del excadete Martín Kunz

Luego del intento de fuga del excadete Martín Kunz, en una maniobra realizada junto a su hermano idéntico a él, el Liceo Militar General Belgrano espera indicaciones de la justicia para saber cómo proceder.

"Esta no es una situación fácil. La misma incertidumbre y preguntas que se hacen, son las que tenemos nosotros. No tenemos respuestas", comentó al aire en Cadena OH!, el Teniente Coronel Álvaro Cornejo Diez, director de la institución.

El establecimiento estaba en un proceso de adaptación y de retorno a la normalidad para los estudiantes que presenciaron el asesinato del chofer, Rubén Isidro Walesberg, y el ataque de Kunz.

El joven de 19 años, fue imputado como autor de los hechos. El MPA le atribuyó a la persona investigada la autoría de los delitos de homicidio criminis causa; cuatro tentativas de homicidio criminis causa y privación ilegal de la libertad personal.

Leer también: Intentó fugarse de la cárcel el excadete que provocó la tragedia en la ruta 1

"Planteamos la estrategia en función a la situación emocional de cada uno, por lo sucedido. Planteamos que cada uno tenga su tiempo para reacomodarse y volver. Habíamos logrado una presencialidad casi total, estábamos encaminado a retomar la cotidaneidad. Lamentablemente, avanzamos un casillero y retrocedemos. Pero bueno, seguiremos trabajando pensando para adelante", señaló.

Según el entrevistado, la situación afectó muchísimo a todas las partes. El objetivo que tienen, y el abordaje que están realizando, se centra sobre todo en el trabajo con las familias, con profesionales externos y con el colegio.

El hermano de Kunz también es estudiante del Liceo, y todavía no tuvo un encuentro con las autoridades de la institución. "Con el cadete no hemos tenido interacción todavía. Bien saben que después de haber quedado a disposición de la justicia, la familia quedó en custodia de él. Nosotros lo que hicimos fue volver a la virtualidad en la parte académica hasta que se tomen las definiciones pertinentes".

"Es muy complicado de entender las razones, saber cómo sigue. Él tiene muy buenas notas y comportamiento, buen ascendiente, un perfil acorde a lo que buscamos dentro del Liceo. Pero ahora la situación cambió, vamos a tener que resolver en función de lo que determine la justicia, que nos indicará los pasos. No nos podemos apresurar".

Para el entrevistado, el clave tomar medidas "con tranquilidad y frialdad", en base a la documentación y a la luz de la ley. "Se dijeron muchas cosas sobre nuestro accionar, pero no vemos que tengamos que castigar nada ni a nadie, tenemos que adoptar medidas y no necesariamente tienen que ser sancionatorias. Tienen que ser pensadas a partir de la comunidad educativa y del conjunto de la sociedad".

Escuchar también audio completo: