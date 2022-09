El vicepresidente de Colón le contestó al abogado del "Pulga" Rodríguez

El vicepresidente del Club Atlético Colón, Horacio Darrás, declaró ante la Fiscalía este viernes por la mañana luego que la barrabrava sabalera ingresara al predio 4 de Junio en medio del entrenamiento del plantel de Adrián “Chupete” Marini y amenazara a los jugadores.

Luego de retirarse de la sede de la fiscalía regional, el dirigente apuntó contra el representante del Pulga Rodríguez, Roberto San Juan, quién catalogó de “patético lo que pasó” y cuestionó el no accionar del directivo Sabalero.

“Yo nací y viví acá toda mi vida, nos conocemos todos y sabemos perfectamente quién es el uno y quién es otro. Si ustedes van a antecedentes penales míos no van a encontrar nada”, dijo Darrás a la salida de Fiscalía.

“Este es un hipócrita (San Juan), un tipo que no vive en Santa Fe, que no me conoce para tirar rápidamente lo que tiró y que ustedes tomaron con fotos mías en Europa como si yo fuera un delincuente y tuviera connivencia con quién nunca tuve“, disparó.

“Lo que diga el Pulga, lo que diga Juan me tiene sin cuidado. Él da a entrever que tengo connivencia con la barra cuando todos saben quién soy. La parte legal nuestra va a tomar los recaudos necesarios porque esto es algo injurioso", sentenció.

“Yo voy siempre al predio cuando Colón pierde, más aún para algún apoyo. El martes fue el reintegro de Colón a las prácticas y estuvimos con el cuerpo técnico junto a los jugadores. Terminó la práctica hasta que vino un seguridad e informó que estaba la barra en la puerta. En ese instante que yo estaba caminando para el chalet de la Primera ingresaron al predio. Me puse a dialogar diciéndoles que no tenían nada que hacer ahí. Hubo distintas cosas, dame esto, dame aquello, necesitamos colaboraciones. No vi armas”, cerró.

Por lo pronto, el plantel de Colón lleva adelante un nuevo día de trabajos con custodia policial y concentrará en Paraná, con muchas aristas abiertas en la investigación, algo que sobrepasa el pobre momento deportivo y que concita el interés de todo el mundo rojinegro.

Escuchar también la nota completa: