Ignacio Astore habló sobre Fagiani y los lesionados de Newell's

Se cumplió un año de la gestión de Ignacio Astore al frente de Newell's. Un club que respira fútbol, pero que tiene muchísimas actividades amateurs y que, a diferencias de otras épocas, tiene vida social todos los días de la semana. Pero lo que marca el termómetro es el rendimiento del equipo de Primera División: "La gestión es muy positiva", afirmó a modo de introducción Ignacio Astore.

Varios temas están sin resolver para el hincha, al menos sin respuestas claras: la cantidad de lesionados, la designación del próximo técnico, la confusa salida de Javier Sanguinetti y los incidentes que se producen en las afueras del estadio cada vez que Newell's juega de local en las puertas 4 y 5.

—¿Cuál es el balance de la gestión a un año del inicio?

—El balance es positivo, hay obras que no se ven: desde los vestuarios que estamos haciendo en Bella Vista para la Primera, la cancha para fútbol femenino, arreglos de instalaciones que por allí no tiene trascendencia en los medios, pero que son importantísimas para la institución. El paredón que estamos terminando para separar la granja de la infancia, en fin varias obras más, pero sabemos que el club es de fútbol. Los resultados se ponen por delante de la gestión y entendemos al hincha.

—Daniel Fagiani dijo que Javier Sanguinetti rompió medio plantel. ¿Estás de acuerdo con esa apreciación?

—No para nada, no coincido con Fagiani, sabemos que Daniel por ahí se expresa de esa manera, pero no es mal intencionado.

—¿Te sorprendió la cantidad de lesionados?

—Sí, me sorprendió. En un momento tuvimos 14 jugadores lesionados. Diez de ellos titulares. Casi un equipo entero. Hay múltiples factores. Se que hay partidos cada 4 o 5 días y eso puede generar estas lesiones. Las sobrecargas llegan. No coincido con todo lo que hicieron desde lo físico o médico. A mí no me pueden mentir con este tema. Yo hubiese actuado de otra manera en algunos casos. No hubiese tomado algunas decisiones que tomo el médico.

—¿Sanguinetti se fue porque lo apretó la barra?

—La barra no tiene nada que ver. Ese hecho puntual donde ingresaron los barras no tiene que volver a ocurrir y ya identificamos a los que abrieron la puerta, son empleados del club. No los vamos a echar, pero si se tomarán cartas en el asunto. Vamos a tener una reunión con ellos y veremos los pasos a seguir.

—Pero te sorprendió la salida de Sanguinetti.

—Me sorprendió porque tenía nuestro respaldo, pero es una persona muy ubicada, que tiene los pies en la tierra y se había dado cuenta de que el plantel ya no respondía a lo que él quería. No le podía sacar más jugo. El es honesto, vio que sacó 7 puntos de 33 y prefirió dejar la puerta abierta y no irse mal del club.

—Dijiste que tenías una lista de 14 posibles técnicos. ¿Sigue en pie esa lista?

—No, ya no son 14. Quedan 5. Todos trabajando en el ámbito local o al menos varios de ellos.

—Munúa, Palermo, Sensini y faltan dos más. ¿Quiénes son?

—Esos tres están en la consideración. No hablamos oficialmente con Munúa, pero tiene las características que queremos. Con los otros dos hablamos con sus representantes. Les explicamos que necesitamos tiempo, necesitamos que nos esperen porque queremos lo mejor para el club. Nadie se tiene que enojar,

—¿Hasta cuándo sigue Coria?

—Coria seguirá hasta fin de año porque viene trabajando bien. Sacó 9 puntos sobre 12 y nadie nos puede garantizar que saque una suma similar en los 7 partidos que quedan. Tiene el apoyo del plantel, el nuestro, conoce la institución, trabaja bien y es clave en este momento.

—¿Cuál es el objetivo, la Copa Sudamericana?

—Si, esta institución es muy grande y siempre tiene que tener ese roce. Intentaremos clasificar, ojalá podamos cumplirlo.

—¿Qué pasó con Lucas Melano?

—No es correcto lo que hizo. Tendrían que haber avisado, está bien que haya ido a ver a su médico, pero no sin avisar. Hace un mes que está en el club, se infiltró en Córdoba y tuvo la mala suerte de que se infectó. Vamos a hablar con el jugador para que no vuelva a ocurrir. No se le va a rescindir el contrato, no está en nuestros planes eso.

—Los hinchas denuncian fecha tras fecha problemas y agresiones de la policía en la puerta 4 y 5. ¿Cómo se resuelve este tema?

—Como presidente siempre voy a defender a los socios y a los hinchas. Ya me reuní con el ministro de Seguridad y dejamos en claro que esto no puede ocurrir más. A mí me pueden dar explicaciones, pero no entiendo del tema seguridad. Hay profesionales que tienen que resolverlo. La reunión fue positiva y quedamos en que se va a realizar un operativo diferente.

