Rumores de romance entre Brad Pitt y Emily Ratajkowski

Una lluvia de rumores invadió la red. Sin embargo, aseguran que Brad Pitt, de 58 años, y Emily Ratajkowski, de 31, no están saliendo. Aunque personas cercanas aseguran que han "salido algunas veces" juntos.

"La gente ha estado especulando sobre esto durante un tiempo. Brad no está saliendo con nadie. Ellos (Brad y Emily) han sido vistos un par de veces juntos", compartieron las fuentes a Page Six. También señalaron que Brad "ha sido visto con otras personas" recientemente, y que no está saliendo con nadie por el momento. La fuente añadió crípticamente: "Estén atentos".

Leer también: Icardi difundió una escandalosa charla con Wanda Nara: “Tóxica nivel mil”

Brad no ha tenido una relación pública desde su divorcio de Angelina Jolie, de 47 años, en 2016. Los actores y productores, que estuvieron casados dos años antes de separarse, siguen enfrentados por la batalla por la custodia de sus seis hijos. A principios de este año, hubo rumores de que Brad estaba saliendo con la cantante sueca Lykke Li, de 36 años; sin embargo, la relación también fue negada.

"Le gusta mucho su privacidad y mantenerse alejado de la opinión pública todo lo que puede. Brad sabe que eso no siempre es posible, pero se las arregla lo mejor que puede. No está saliendo con nadie en este momento y si lo hace, sería alguien muy diferente a sus relaciones anteriores", explicó la misma fuente al sitio.

Antes de Jolie, Brad Pitt estuvo casado con Jennifer Aniston, de 53 años, durante cinco años, con quien actualmente mantiene una estrecha y profunda amistad. También estuvo comprometido con Gwyneth Paltrow, de 49 años, a finales de los 90.

Fuente: Exitoina