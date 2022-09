Los números millonarios tras el reestreno de Avatar

A pesar de que han pasado 13 años desde que Avatar llegó a los cines por primera vez, los cinéfilos todavía están deslumbrados por el sorprendente mundo de Pandora.

Anticipándose a la secuela The Way of Water, que se estrena en diciembre, Disney relanzó la epopeya original de ciencia ficción de James Cameron con resultados prometedores. La película generó u$s10 millones en Estados Unidos y u$s20,5 millones a nivel internacional durante el fin de semana, una gran participación para una película que se estrenó hace más de una década, incluso si esa película resulta ser el estreno mundial más taquillero de la historia. Con los regresos de este fin de semana, Avatar amplía su liderazgo como la película más grande de todos los tiempos con u$s2.85 mil millones en todo el mundo.

“Estamos hablando de una película que tiene 13 años, que la gente puede ver en casa”

“Estamos hablando de una película que tiene 13 años, que la gente puede ver en casa”, dice Paul Dergarabedian, analista senior de medios de Comscore para el portal Variety. “El gran atractivo es la presentación Imax. 'Avatar' está sirviendo como un recordatorio de cuán geniales se ven las imágenes de Pandora en la pantalla grande”.

En Estados Unidos, la película de Cameron ocupó el tercer lugar en las listas de taquilla detrás de estrenos más recientes como Don't Worry Darling de Olivia Wilde (u$s19,2 millones) y The Woman King dirigida por Viola Davis (u$s11 millones).

En el resto del mundo, donde Avatar ganó más del 70 % de su dinero, la versión remasterizada ocupó el primer lugar en mercados más pequeños como Francia (u$s2,9 millones), Italia (u$s1,5 millones), Singapur y Tailandia. Otros territorios principales fueron Alemania (u$s1,3 millones), el Reino Unido (u$s1,3 millones) y Corea (u$s1,3 millones).

Desde que Avatar regresó a los cines en un fin de semana aleatorio en septiembre, los espectadores de la taquilla están animados por la tan esperada secuela de Cameron, que se estrenará en la pantalla grande el 16 de diciembre.

Fuente: Ambito