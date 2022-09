Gabriel Real: “Vivimos una decadencia institucional en Santa Fe y se cruzaron límites”

El diputado provincial del Partido Demócrata Progresista, Gabriel Real, realizó un análisis del momento que se vive en Santa Fe en cuánto a la política. "Transitamos días complejos en la provincia de Santa Fe", sostuvo.

En esa línea, afirmó: "Nos preocupa la idea de persecución política que sobrevuela en la filtración de los últimos audios que evidencian operaciones políticas y ponen en el centro de la escena, una vez más, al ex ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Saín, por espionaje ilegal".

"Vivimos una decadencia institucional en Santa Fe y se cruzaron límites. No es posible que el aparato del Estado y los recursos se destinen a intentar manchar a dirigentes opositores y a diferentes actores sociales que incomodan al oficialismo. La crisis de seguridad en nuestra provincia nos azora y eso es lo que requiere de todos los esfuerzos máximos para combatirla. Sin embargo, hay tiempo para perseguir".

Por último, el diputado Real, sentenció: "Párrafo aparte le dedico al silencio de quienes tienen las máximas responsabilidades. Llegaron a un gobierno y fueron elegidos legítimamente con el slogan de la paz y el orden. Me pregunto si la realidad los interpela como corresponde. La sociedad necesita escuchar a quienes conducen la provincia, no se puede promover semejante silencio en estos temas tan sensibles. No alcanza con apartar a quienes estaban en funciones claves, lo que sucede es grave y como tal, requiere de seriedad y responsabilidad cívica.