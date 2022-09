Cande Tinelli habló de su reconciliación Coti Sorokin

A dos años de apostar al amor de Coti Sorokin, Cande Tinelli habló de su reciente reconciliación con el cantante tras superar una breve separación.

"Fue un impasse. A las relaciones hay que trabajarlas. A esta generación le cuesta mucho sostener algo. Hay poca tolerancia, hay poca paciencia y me parece que hay que aprender", dijo la jurado de Canta Conmigo Ahora, en nota con Alejandro Castelo, notero de LAM a quien la semana pasada le había confirmado la ruptura.

Cuidadosa de su vida privada, la hija de Marcelo Tinelli profundizó en su vínculo con Coti: "Las relaciones se trabajan, se ceden algunas cosas. Se tolera hasta cierto punto. Y como dice Rolón (psicólogo), hay que aprender a amar lo que le falta a la otra persona, también".

Leer también: Icardi acusó a Wanda de acercarse a L-Gante para imitar a la China Suárez

Dejando atrás el cimbronazo amoroso y la fuerte versión de que se habría separado porque Sorokin "es muy celoso", Cande reflexionó: "Está todo bien. Hay que intentar pelearla. Para mí ese es el secreto de las relaciones. Porque si no uno no tiene paciencia, mandás todo a la mierda, y no va".

"Yo soy reimpulsiva. Soy la peor. Pero también me rescato y pienso... Los dos somos recalentones", destacó.

A tan solo una semana de confirmarme a Alejandro Castelo que su relación de pareja con Coti estaba en un "impasse", Cande le advirtió, con buena onda y humor, que no la busque cada vez que tiene una crisis para hacer una nota.

"Sabíamos que esto (reconciliarse) iba a pasar. Somos medio así. Pero espero que no vengas cada vez que me separe o pelee, porque puede pasar mil veces más", expresó Cande, súper sincera.

Fuente: Ciudad Magazine