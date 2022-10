Perotti: “Confío y deseo enormemente que podamos tener un acuerdo con los docentes”

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, aseguró que confía y desea "enormemente" que se pueda cerrar un acuerdo con el sector de los docentes públicos respecto a la discusión paritaria.

Destacó que la propuesta formulada “es buena, porque la remuneración que tenemos es de las mejores del país” y que no se debe perder de vista que se deben "equilibrar los recursos para garantizar la salud, los alimentos que necesitamos para los comedores escolares y el área social; como también resguardar la continuidad de la obra pública".

"La consideración hacia el docente la demostramos cuando tuvimos que priorizar a quien vacunar"

"Sin dudas que es un paro que me duele porque ponemos lo mejor en el sistema educativo. La consideración hacia el docente la demostramos cuando tuvimos que priorizar a quien vacunar, porque queríamos que estuviesen cubiertos quienes formaban y educaban a nuestros chicos", lamentó el titular de la Casa Gris.

Sueldos por encima de la media a nivel país

Sobre el aspecto salarial, Perotti explicó particularmente que "la remuneración que tenemos es de las mejores del país. Yo no desconozco que en marzo arrancamos muy por encima de la inflación en beneficio de los trabajadores, pero en agosto y septiembre nos quedamos. Pero lo que habíamos acordado en marzo era que en septiembre nos juntábamos, y yo cumplo con lo que digo. Y no el 30 de septiembre, sino el 1º de septiembre".

"Pero lo que habíamos acordado en marzo era que en septiembre nos juntábamos, y yo cumplo con lo que digo"

"Hubo paros antes de esa fecha, fuera de lo que habíamos acordado. Y sin que nosotros desconociéramos la necesidad de actualizar los ingresos. Si hubiésemos desconocido la necesidad de actualizar, nos hubiésemos mantenido en ese 8% de septiembre; en cambio septiembre termina siendo un 20% de aumento, y llevamos la propuesta hacia un 77%", manifestó el gobernador.

Leer también: Este lunes se retoman las negociaciones paritarias

"Si tomamos todas las instancias nacionales, va a ver a Santa Fe lejos entre las más altas y de mejor remuneración. ¿Si esa remuneración es la que el docente está conforme, los trabajadores están conformes?, no me cabe duda que todos quisieran ganar más. Como los trabajadores privados quisieran ganar más. Lo que hoy se puede es esto, porque no puedo poner todos los recursos provinciales en los sueldos de los trabajadores estatales", añadió posteriormente.

Equilibrar recursos

Finalmente, el titular del Ejecutivo provincial recordó que debe "equilibrar los recursos para garantizar la salud, los alimentos que necesitamos para los comedores escolares y el área social. Y tengo que resguardar la continuidad de la obra pública, que nos ha generado 20 mil puestos más de trabajo. Mi responsabilidad es el equilibrio de los recursos. El incremento es del 77% con cláusula de revisión en diciembre. Y para nosotros es el 1º de diciembre, donde ya está establecido otro 5% de aumento".

"Yo confío y deseo enormemente que podamos tener un acuerdo"

"Creo que la propuesta es buena; la propuesta ya fue aceptada por el 90% de los trabajadores estatales y la están cobrando. Lamentablemente a los docentes no les podemos liquidar el aumento. Van a cobrar lo mismo que antes, y menos, porque los días no trabajados se descuentan, porque no se acordó una recuperación como acordaron los otros gremios. Se van a recuperar los turnos que no se dieron en salud, se van a recuperar las horas que no fueron trabajadas. Yo confío y deseo enormemente que podamos tener un acuerdo con los docentes porque nos va a permitir avanzar también en las enormes coincidencias que tenemos en la otra parte de la paritaria, que es la pedagógica", finalizó.