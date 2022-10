Prisión perpetua por femicidio en General Lagos

Prisión perpetua fue el veredicto del tribunal que presidió el juicio que juzgó a José María Castro (67) por el femicidio de quien fuera su esposa, Elsa Mónica Mercuri, cometido en zona rural de General Lagos entre en los últimos días de marzo de 2019 y noviembre de ese año, cuando los restos de la mujer fueron hallados en el pozo de un molino.

El paradero de Elsa fue un enigma de 8 meses. Fue develado por perros rastreadores en la misma vivienda que el ahora condenado compartía con la víctima, en un campo ubicado a 500 metros del kilómetro 275 de la autopista Rosario-Buenos Aires.

A Elsa la habían visto por última vez el 28 de marzo. Tenía tres hijos producto de la relación con Castro y llevaba una vida social activa, también en las redes. De repente, dejó de frecuentar el pueblo de General Lagos y “terminó súbitamente la comunicación en las redes”.

El caso

El 19 de abril Castro de 2019 se acercó a la subcomisaría 13ª y dejó asentado que Elsa se había ido de la casa por cuenta propia. Según los policías, dijo que era común que se retirara y que no tenían problemas de convivencias. No hizo denuncia de paradero.

Pasaron meses y se acrecentaron las sospechas, sobre todo de Valeria, una de las hijas, quien a comienzos de noviembre empezó a pedir ayuda para buscar a su madre. Elsa no se había comunicado con ningún familiar como tampoco había contactado a ninguno de sus tres hijos.

“¡Desde el 30 de marzo no sabemos nada de mi mamá! Ella se fue de casa sin llevarse el celular porque se había comprado otro y no dejó su nuevo número porque no quería que la busquemos”, decía un posteo de Facebook y los detectives sospechan que ése fue uno de los argumentos que Castro le dio a sus allegados sobre la “ida” de Elsa.

El 27 de noviembre policías de General Lagos, de la entonces Policía de Investigaciones (PDI), bomberos Zapadores y de la ciudad de Alcorta llegaron hasta la finca rural. Buscaban rastros. Y también a Castro. El olfato de los perros rastreadores llegó al pozo de un molino. Bajo tierra, los policías y bomberos encontraron los restos de Elsa.

Condena

Este lunes, el tribunal integrado por las juezas María Trinidad Chiabrera, Hebe Marcogliese e Irma Bilotta condenaron a Castro a la pena de prisión perpetua por los delitos de homicidio doblemente calificado por el vinculo y por el contexto de violencia de género.