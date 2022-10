Entregaron nuevas viviendas a 17 familias del barrio Acería

El gobernador Omar Perotti encabezó este lunes el acto de entrega de 17 viviendas en el Barrio Acería, en el noroeste de la ciudad de Santa Fe, unidades que forman parte de un total de 90 que se están construyendo y que demandan a la provincia una inversión de 775.291.836,76 pesos.

Estas tareas son parte de la intervención integral que realiza la Provincia en

el marco del proceso de reubicación de residentes del complejo habitacional conformados por monoblocks que, por problemas edilicios, comenzaron a ser derrumbados (ya se derribaron 15 de los 22 existentes) y sus ocupantes mudados a nuevas viviendas construidas por el Estado santafesino.

En la oportunidad, Perotti afirmó que “teníamos un compromiso que vamos cumpliendo con nuevas construcciones y dejamos atrás los riesgos de los viejos edificios. El deseo es que cada uno de ustedes aquí empiece a escribir otra página, un nuevo hogar”.

“Sabemos que hay más por hacer todavía, ese es el compromiso. Lo seguiremos haciendo para que más familias, y en el menor tiempo posible, puedan ir resolviendo las dificultades con la certeza de que día a día hay viviendas que avanzan”, agregó el gobernador.

“El deseo es que estas viviendas puedan distribuirse en cada uno de los lugares y trabajar con cada uno de los que tiene la expectativa de llegar a tener la propia. Cuando vamos entregando llaves acerca a alguien más a esa posibilidad de creer en que la vivienda puede llegar y que el Estado esté cerca de quienes más lo necesitan”, finalizó Perotti.

En tanto, el senador por el departamento La Capital, Marcos Castelló, sostuvo que “hoy vemos con hechos reales lo que hablamos en campaña. La mejor forma de hacer política es con cemento y esa es la forma que ha elegido este gobernador. Hoy tenemos como fieles testigos a estas 17 familias que van a poder dar crédito a esto”.

Por último, el secretario de Hábitat, Urbanismo y Vivienda, Amado Zorzón, indicó: “Hoy es el día del Hábitat y el hábitat para nuestro gobernador es una de las cuestiones prioritarias y es por eso que estamos renovando estas viviendas que se habían transformado espacios de riesgo”.

“La decisión política es terminar las viviendas y no sólo terminarlas sino que implica llevar adelante la obra de infraestructura en lo que la inversión del gobierno de la provincia es muy importante. Tiene que ver con esa decisión de que cada familia pueda contar con un hábitat digno y no solamente en la ciudad Santa Fe, si no que tenemos que llegar a cada una de las localidades y lo estamos haciendo”, concluyó Zorzón.

PRESENTES

Las casas se encuentran en calle Pavón, entre Caferata y Grandoli, espacio donde se realizó la ceremonia de la que participaron también el director provincial de Vivienda y Urbanismo, Edgardo Ragalli; la directora provincial de Territorios Sustentables, Sabrina Spretz; y el diputado provincial Oscar Martínez; entre otras autoridades.

TRES PROTOTIPOS DE VIVIENDAS

De las 17 unidades que se entregaron, 12 corresponden al prototipo cuya estructura se compone de una cocina y lavadero integrado; comedor y estar en planta baja. La planta alta cuenta con dos dormitorios y un baño principal. Además, cuenta con patio individual; calefón solar; cesto de residuo individualizado, aberturas con telas mosquiteras y un espacio para estacionar un automóvil al frente.

Otras 5 viviendas son duplex con una cocina y lavadero integrados; toilette, y estar-comedor en planta baja. La planta alta cuenta con dos dormitorios y un baño principal. Además, poseen patio individual, calefón solar, cesto de residuo individualizado, aberturas con telas mosquiteras y espacio para

estacionar un automóvil al frente.

En tanto que una unidad pertenece al prototipo de vivienda compacta adaptada para personas con discapacidad motriz y se desarrolla en una planta. Cuenta de dos dormitorios, cocina –comedor, baño y lavadero cubierto exterior y un baño totalmente equipado con accesorios y artefactos especiales. La instalación eléctrica, puntos y tomas, se adaptan de igual manera. Poseen, además, calefón solar; cesto de residuo individualizado, aberturas con telas mosquiteras y un espacio para estacionar un automóvil al frente

TRANSFORMACIÓN DEL BARRIO

Desde la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo se viene desarrollando una intervención profunda en el complejo habitacional del barrio Acería destinado a la relocalización de los residentes de las viviendas agrupadas del plan construido en el año 1988 y que presentan problemas edilicios y de infraestructura.

En este contexto, ya se reubicaron a 129 familias en total en las nuevas viviendas construidas en el barrio, y se plantearon licitaciones en distintas etapas para la construcción de más viviendas e infraestructura para el traslado paulatino de las familias y la posterior demolición de los monoblocks deteriorados.