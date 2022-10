Lewandowski: “La prevención es una inversión en salud y en el bienestar de nuestra gente”

El programa “Salud + Cultura” cumplió un año ayudando en la prevención contra el cáncer de mama, la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres. Para destacar este importante logro se realizó un Congreso del que formaron parte los actores intervinientes.

“Más de 500 mujeres accedieron a una prevención a la que nunca hubieran llegado si entre todos nosotros no administrábamos cada uno de los pasos. Y después del resultado de la senografía vuelve al centro de salud y es el mismo médico que la solicitó el que le da la información”, remarcó el senador provincial Miguel Rabbia.

Esta propuesta, iniciada en 2021 por la senaduría del Departamento Rosario, incluye también la participación de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario; presidencias comunales; el Ministerio de Cultura de la provincia; y la secretaría de Transporte.

Allí, mujeres de 30 localidades distintas de los departamentos Rosario, San Lorenzo, Caseros y Constitución fueron trasladadas a Rosario en más de 50 viajes para realizarse mamografías y luego participaron de actividades culturales.

“Encontramos mujeres que nunca se habían hecho una senografia y otras que hacía 6 u 8 años que no se realizaban una. Uno de los preceptos fundamentales de la salud es la accesibilidad: no podemos tener salud si no podemos llegar a la atención en lo que nos corresponde”, resaltó.

“Nosotros no creemos en el Estado con rueditas, de que va el camión, hace la senografía y después ni siquiera el resultado llega, se pierde en el camino. A través de la detección temprana hemos encontrado muchos casos de personas que requerían tratamiento y hoy ya lo están llevando adelante”, dijo el legislador. “De esta forma hemos garantizado el acceso a los servicios de la salud y la equidad, que son los preceptos de la salud pública que no se pueden desentender”, subrayó Rabbia.

Por su parte, el senador nacional, Marcelo Lewandowski, explicó: “La prevención es realmente una inversión fundamentalmente en salud, una inversión en el bienestar de nuestra gente y es lo que debemos hacer”. “Además de este proyecto hemos experimentado algunas cuestiones con los chiquitos en edad escolar que necesitan sus anteojos y con la salud bucal en las escuelas deportivas que hemos implementado desde la senaduría departamental. Aunar esfuerzos para ponerlo en beneficio de la gente”, dijo.

“Saludo estas instancias porque cuando se dice que desde el Estado no se puede hacer sí se puede hacer y mucho cuando hay compromiso y cuando hay realmente una instancia en donde quienes están trabajando lo pueden llevar a cabo. Ojalá se lleven adelante más de estas mamografías y otras alternativas aunando esfuerzos”, indicó.

El Congreso "Salud + Cultura” se realizó en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR, en el marco del mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama. Participaron el senador nacional, Marcelo Lewandowski; el senador provincial, Miguel Rabbia; el decano de la Facultad de Ciencias Médicas, Jorge Molinas; el secretario de Transporte, Osvaldo Miatello; el subsecretario de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la provincia, Javier Armentano; presidentes comunales; concejales y secretarios de salud locales.