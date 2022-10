"El problema de Argentina es el subdesarrollo", afirmó el presidente honorario de la CAME

El presidente honorario de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Elías Soso, dialogó con Cadena OH! y remarcó la necesidad de un plan económico de base para sacar adelante al país. Afirmó el problema de Argentina es el sub desarrollo y no poder crecer por sus propios medios.

"Todo tiene características netamente políticas, pero la economía tiene que estar. La política tiene que estar al servicio del crecimiento de los pueblos. Es algo que ya se ha demostrado, la pobreza y la marginalidad no generan soluciones, al contrario, traen muchos problemas. Así vivimos en un mundo donde la mitad de la gente vive bien y la mitad vive mal".

El entrevistado se definió como "desarrollista Frondi - Frigerista, sin partidos políticos". Apuntó contra la clase dirigente, tanto del oficialismo y la oposición, por la responsabilidad ante la crítica situación económica.

"La gente ya descubrió que el problema de Argentina es el subdesarrollo, no la izquierda, ni la derecha, ni el centro. Esto se da en distintos países, llamados capitalistas o socialistas. Lo que importa es el desarrollo económico y social para tener una sociedad calma. Si esto se altera, hay turbulencias sociales".

Así, se llega a extremos en los que los frentes electorales no son programático ni ideológicos, sólo un mero compromiso para ganar las elecciones. "No tienen ideología, están mintiendo en sus actitudes. Hay que ponerse de acuerdo en un plan económico en los comunes denominadores, porque sabemos que es imposible pensar de la misma manera. Hay que tener ideología para tener poder y aplicar políticas. Hay que mostrar que hay otra vida y se puede vivir mejor", dijo por último.

Escuchar también audio completo: