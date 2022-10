Una reunión clave podría este jueves destrabar el paro de colectivos de la próxima semana

Con un paro de 72 hs lanzado por UTA para la próxima semana en todas las ciudades del interior, este jueves podría ser el “Día D” para destrabar la medida de fuerza y encontrar una solución de mediano plazo. La clave pasará por lo que suceda en el Congreso Nacional, en la reunión de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Allí se prevé que pueda aprobarse un dictamen que actualice fondos para el sector y destrabe partidas que ayuden a revertir la inequidad actual entre el AMBA y el resto del país.

Si bien los datos pueden cambiar por negociaciones que seguirán hasta el último minuto, los números que se manejan en la previa hablan de una mejora de casi 14 mil millones de pesos para los subsidios al transporte de 2022, pasando de $46 mil millones a $59.500. “Esto nos permitiría llegar sin problemas a fin de año”, conjeturó expectante una fuente del gobierno provincial.

La otra cifra es la que habrían acordado el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, con los gobernadores. En este caso se menciona un piso de 85 mil millones de pesos de subsidios al transporte en 2023, contra los 66 mil millones hablados en el primer borrador. “Hay una propuesta del diputado Mirabella que también se está conversando, que es la de tener un fondo único, en lugar de uno para el AMBA y otro para el interior”, aseguró Osvaldo Miatello, secretario de Transporte de la provincia.

Aumento de boleto

El titular de la Federación Argentina de Transportadores Automotor de Pasajeros (Fatap) Gerardo Ingaramo reveló que el boleto común de pasajeros debería ascender a $117 si no se aumenta la partida de subsidios.

El titular de Fatap explicó que se hizo una presentación a la Comisión de Transporte de Diputados para que que se trate el incremento de los montos anuales de subsidios de $46.000 millones a $59.500. “Esos montos estaban previstos para un 50% de inflación, no para un 100%. Si no incrementan esas cifras o si no los ponen las provincias, no se puede firmar una paritaria”, sostuvo.

Agregó que otra alternativa consiste en aumentar $32 el boleto de colectivo, pero se mostró reluctante y sentenció: “La gente no puede seguir pagando para sostener a Capital Federal. Hay que reclamar, sé que los intendentes están preocupados.”

Si se ejecutara esta suba, el boleto de colectivo que hoy se ubica en $85 en el interior del país pasaría a $117, según el estudio de costos. ”Los trabajadores tienen todo su derecho de reclamar, pero la inflación nos está matando a todos y hay que buscar una salida. Pero yo me niego a que se incrementen las tarifas y por eso debemos sentarnos y darle un corte definitivo a la situación”, explicó Ingaramo.