Llega a su fin el sistema de media res y advierten que traería en nuevo aumento de la carne

A partir del 1º de noviembre habrá cambios en la comercialización de la carne vacuna. La medida se aplicará a través de la una Resolución conjunta de los ministerios de Trabajo, Agricultura, y Desarrollo Productivo, del pasado 21 de abril del 2021 que en su momento generó profundas diferencias en la cadena.

A partir de esta decisión, se eliminarán la medias reses y la carne llegará al consumidor a través de un troceo o cuarteo de los animales en piezas de un peso inferior a los 32 kilos. Los frigoríficos exportadores, que están a favor de la iniciativa, señalaron que la misma beneficiará a los trabajadores, que dejarán de cargar sobre sus hombros cerca de 100 kilos de carne, provocará ventajas económicas, se garantiza una mayor seguridad sanitaria ya que evita que la carne se arrastre por superficies cuando baja del camión hacia el punto de venta, y se mejorará la eficiencia del sector y de esa manera generar una baja de los precios en los mostradores.

“La medida hay que analizarla desde dos puntos de vista, el primero, sabiendo que este tipo de aplicación lleva más de 100 años en la Argentina, por lo que decimos que es hora de modernizarlo, pero, por otro lado, la forma en cómo hacerlo es donde encontramos diferencias entre las medidas del Gobierno y lo que pensamos desde la Cámara de Frigoríficos”, explicó Antonio DAngelo, gerente de frigorífico Recreo y vicepresidente de la Cámara de Frigoríficos de Santa Fe (Cafrisa).

DAngelo insistió que, poner fin al sistema de media res es una buena medida, pero, la discrepancia es cómo llevarla a cabo, ya que la mayoría de los frigoríficos no están preparados en su infraestructura para un nuevo modelo de troceado.

“Sanitariamente no hay mejora y por otro lado se va a encarecer el transporte, porque no es lo mismo llevar una media res de 100 kilos que tres trozos de 32 kilos porque ocupan más lugar”, agregó al aire de Cadena OH!.

En este sentido DAngelo advirtió que, esta nueva medida, podría aumentar el precio de la carne ya que las empresas “van a necesitar más personal para trocearla, más consumo de críos en las plantas y más lugar ocupado en los transportes, por lo tanto, se va encarecer no solo la logística del transporte, sino también, que la carne va a salir más cara dese las plantas frigoríficas”, añadió.

