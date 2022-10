“Estos próximo 15 días serán fundamentales.

La comisión ya tiene los nombres que quiero que vengan. Si no armamos un equipo competitivo, entonces sí es muy difícil seguir”, advirtió Tevez en una conferencia de prensa ofrecida luego del empate en un gol de Central con Colón, en el Gigante de Arroyito.

“Hay que armar un equipo competitivo. La gente quiere competir y yo también, Pero primero hay que parar la pelota. Hay que seguir entrenando estos 15 días que viene y después, tranquilos, tomaremos decisiones. Pero el balance es bueno porque agarramos un club que no venía bien, ni el equipo venía bien", apuntó.

El "Apache" sostuvo que el "campeonato terminó muy tranquilo y eso es importante. Este es un año político y eso hizo que desde lo futbolístico pasemos desapercibidos, aunque trabajamos e hicimos las cosas bien”.

"Por eso la idea siempre es continuar. Simplemente hay que ver cómo se sigue. Por eso estos 15 días insisto en que serán importantes. La dirigencia tiene el equipo que pretendo para el año que viene. Si no se logra eso, será muy difícil seguir. Los directivos ahora tienen que trabajar, porque ya esta todo sobre la mesa”, avisó.

"Y en lo personal quiero agradecerles a los hinchas porque al principio me miraban de reojo y hoy en día lo hacen a la cara. La gente vio que dejamos todo y que a veces las cosas pueden salir bien o no, pero siempre pondré el trabajo ante todo. No terminamos de la mejor manera, aunque ahora me miran diferente a cuando llegué”, apreció.

Finalmente y sobre el empate 1-1 de esta tarde contra Colón, el entrenador "auriazul" sostuvo que “fue un partido complicado. Se hacía difícil jugar. Este era un partido que no era importante. Creo que tuvimos jugadores que estaban pensando en otra cosa. Por eso el empate es justo”, sentenció.