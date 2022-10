En Rosario no se conocía "cocó" ni morfina...

*Por Raúl Bigote Acosta

La lectura de un informe del Diario La Nación disparó flashes, me “flasheó”. Evoqué cuestiones de la historia de todos y la personal. Toda acumulación deja elementos en el centro y otros que la penumbra los esfuma. La nota del diario hizo eso. Este texto también.

En el 1926 se estrena el tango Tiempos Viejos. El recuerdo de los años anteriores (acaso los años locos, la vaca atada y la manteca al techo) hizo que Manuel Romero escribiese el poema y Francisco Canaro le pusiese música. El tango tiene una versión de Gardel y eso pone un sello a este asunto. Como corresponde, se estrenó en una revista.

El juego de “cocó” por cocaína es indispensable, al menos lo era. Lo supe por gustarme la poesía, las letras del tango y entender el verdadero porqué de algunas cosas. La esencial. La droga estaba con nosotros.

Ascensores eran los de antes

En un viejo edificio, sobre la calle Bajada Sargento Cabral, de la ciudad de Rosario se encuentra el hueco donde se colocó el primer ascensor de la Región Rosario. Por el traslado de esos almacenes, el lugar se convirtió en un boliche bailable. El dueño, con la ignorancia e indiferencia de quien quiere un boliche bailable y no un sitio histórico lo sacó.

A la barra llegó una noche, una de las primeras noches que estuvo en Rosario como jugador, Diego Maradona; el boliche era un trueno iluminado. Dejó una bolsa de polietileno en el mostrador, se la habían dado antes de entrar, la abrió, volcó un poco de una blanca sustancia en la madera lustrosa y dijo: es para todos muchachos…

El milagro de la caja mágica

Conocida como…”La Periqueta” una mujer de vida…”especial” (un modo suave de decir aquello que la misoginia y el machismo entendían muy bien) fue detenida y se le secuestro… "un kilo de cocaína de máxima pureza”. Lo suyo era prostitución y venta de estupefacientes; el abogado que la defendía, un divino, cada vez que lo nombro sonrío, pidió un resguardo especial, la caja de un banco privado. Se le concedió. Sustanciándose el juicio, en mitad de folios que van y vienen, el abogado pidió que se analizase la prueba. Sorpresa, una buenísima azúcar impalpable… de máxima pureza. La ciudad hace tiempo que sabe trocar en otra cosa la máxima pureza.

Un crédito hablando

Apenas pasados los tiempos del topetazo del 2001 (tal vez antes… o después… no lo recuerdo exactamente) lo volví a encontrar y nos guiñamos el ojo. Punto. En el Casino de Victoria, Entre Ríos, cuando no había Casino en Rosario, jugaba yo en una mesa de punto y banca un martes. Perdí, como corresponde. Jugaba a banca y clavaban un punto cerrado con 9. Así hasta gastar los pesos que tenía. Un muchacho sonriente me dijo juegue tranquilo Bigote, usted tiene mi crédito… no recuerdo el año, recuerdo lo que hice, sonreí, le guiñé un ojo y me levanté. Fui criado en el bar de la esquina de mi casa. No se aceptan dineros fáciles porque el asunto siempre se pone difícil decían los mayores. Hay muchos políticos en Región Rosario que no conocen ni siquiera el tango Cafetín de Buenos Aires. El personaje está en el libro que escribió Germán de los Santos.

La papa caliente

En el año 2007 Hermes Juan Binner toma el poder en la provincia y no sabe qué hacer ni cómo resolver el tema de narcotráfico, policías, jueces y barras bravas. Hay pactos pre existentes y no sabe cómo resolverlos. Entre la campaña electoral tremenda, las relaciones de sus personajes de confianza y la vida misma (crujidos de carteles de narcotráfico en otros sitios) Rosario, que maneja el socialismo desde los años 90, repito, que maneja el socialismo desde los años 90 otorga los votos, por la caída de la Ley de Lemas, decisión de Obeid para que no gane Reutemann, al candidato de Rafael Martínez Raymonda (PDP) de René Ballestra (PSD) del radicalismo territorial y su gente: PSP. Demasiado Centro Derecha. Eso fueron en aquellos años. Hoy quien sabe. Pero el informe da pistas. Los mismos personajes de la oscuridad de algunas de las relaciones en Región Rosario piden crecer. Están hace mucho. Personalmente sostengo que Binner no sabía qué hacer con el tema. No sabía y no supo. Los que tuvieron, por delegación, que resolverlo no supieron, no pudieron, acaso nunca quisieron cortar lazos pre existentes.

Los monos no son gorilas

El Libro de Germán de los Santos, con aportes de Hernán Lezcano: “Los Monos” dejó desnudo un tema. Corrupción, narcotráfico, violencia urbana, enriquecimiento ilícito, entrecruzamiento de justicia, policía, entramado con deporte, barras, la actualidad de, pongamos: 2010. El social / radicalismo en el poder. El socialismo se enoja con Germán de los Santos. Acaso el enojo siga porque esos personajes políticos pueden existir pero no resisten una pregunta: ¿entre 2007 y 2015 por dónde andabas y qué hacías…? Se puede ampliar: desde el 2007 al 2019… ¿qué hacías? Casas, edificios, condominios, permisos de edificación (Secretaría de Obras Particulares) concursos de obras públicas… Los Monos vieron dos cosas. Piedra Libre. La Beneficencia en los barrios es nuestra. Aún hoy siguen atendiendo esas barriadas. Son Los Protectores. Todavía.

Ampliación por reformas

Una ciudad que tenía dos jefaturas de distribución que – casualidad de las casualidades – se correspondían con dos jefecitos de barras de los dos clubes fuertes de la ciudad, con seudópodos a la Región Rosario, empezó a facturar en serio. Años estuve – personalmente – denunciando que el ENAPRO (Ente Administrador Puerto Rosario) que maneja sectores de cargas al exterior, fuese revisado. Que Todas las Terminales fuesen revisadas. Servicios Portuarios, Vicentin, todas. No es un dinerito de un punterito. Es la vida oscura y gris de una región. Nadie vigiló por años una caja registradora que era esencial al tráfico negro de toda una serie de sustancias y negocios que salen de esos cinco puertos… (perdón, sabían que hay una Aduana Seca en Tucumán y lo precintado no se toca…?) ¿Qué se sabe de la Hidrovía y lo que trae, trajo, traería? Es oooootra cosa. Los Monos, tan igual al negocio de La Matanza, Mar del Plata, Avellaneda, digo: narcotráfico, corrupción, venta, punteros…van por un lado. El Feudo … minorista. Sobre esto escribieron Germán de los Santos, esta vez acompañado con otra firma: Alconada Mon. Fue el domingo 30 de octubre. El encuadre nacional / federal del tema es una ausencia notoria.

El estigma que no cesa

Cuando dicen: ”Rosario, Feudo Narco” se entiende dominado por señores feudales. Es Javkin. Es Fein. Es Lifschitz. Es Binner. Es Cavallero. Es Usandizaga… Son todos los intendentes desde 1983 a la fecha. Son señores feudales o el Feudo va por algún lugar que no es la Intendencia de Rosario… no lo se. Es motivo de tesis en teoría política: una ciudad feudal con gobiernos democráticos y, ejem, ejem, progresistas. Los narcotraficantes presos son pocos y en pésimo estado de inhabilitación comercial. Caramba. Es un delito federal. Podrían ocuparse más. La gente del Gobierno Nacional que hace años tiene un comportamiento mediático y mínimo. Creo en el coraje inusitado de Germán, lo conozco, sé de su integridad. Eso no quita que sea un solo periodista - muy corajudo - que intenta averiguar todo lo que puede y lo hace, que está jugándose el cuero mientras muchos andamos de juerga por las redacciones y los Zoom. Lo respeto. Agrego: sé cómo viven él y los suyos. Punto. La nota /informe/suplemento cuenta cosas reales con un solo problema: Alconada Mon tiene el virus de novelista. La novela admite adjetivos. Tal parece que el informe de campo proviene de Germán de los Santos y el encuadre de Alconada, desde un escritorio abundante en teléfonos de un solo lado de la calle. Admitamos que se trata de un informe policial. Con adjetivaciones novelescas. Agreguemos el eje de toda novela policial. El crimen ¿a quién beneficia? Es valiente la denuncia de Germán, sé de otras que hizo y de otras que hará. Por mi parte creo – insisto en el pronombre - por mi parte creo que hay que encontrar a los beneficiarios, además de una sociedad más sana, que es muchísimo como beneficio. De no hacerlo la caldera cargará más presión. Demasiada. Termo con agua caliente y mate amargo de por medio podríamos ayudar en la tarea de la Parte Dos de este informe, que tendría relación con uno o dos eslabones arriba en la cadena. Hace falta la Parte Dos. Rosario no es el eje del mal. Finalmente no el único. Solo consejos en mitad una mateada, el que labura es Germán. Con Alconada Mon no se qué decir, ni siquiera sé si le gusta el mate amargo.