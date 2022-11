Un sismo de 5.4 grados se sintió en Mendoza sin reporte de daños ni heridos

Un sismo con una magnitud de 5.4 grados en la escala de Richter se percibió en la mañana del sábado en Mendoza, sin que se reportaran heridos ni daños materiales.

El temblor se originó a las 09.12, con epicentro a 66 kilómetros al sur de Mendoza y a una profundidad de 10 kilómetros, según información preliminar del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres).

La zona epicentral se ubicó a 216 kilómetros al sur de San Juan y a unos 34 al sureste de Ugarteche, y no se reportaron heridos ni daños por el temblor que se percibió también en la ciudad de Mendoza.

Vecinos de distintas localidades del Gran Mendoza sintieron el movimiento y las autoridades realizan un relevamiento, informaron fuentes de Defensa Civil.

Mauricio González, miembro de Defensa Civil de la localidad de Tunuyán, señaló que el sismo se sintió en algunas viviendas y comercios del lugar y no se reportaron daños.

“Hasta el momento no tenemos reporte de viviendas comprometidas. Si bien hay algunas casas de adobe en la zona, como el sismo no fue tan prolongado no afectó la estructura de estas”.

Asimismo, desde Defensa Civil de Mendoza recordaron que existe un instructivo denominado Plan de Acción Familiar (PAF) sobre cómo organizarse y qué se debe hacer ante una emergencia de fenómenos naturales o antrópicos que suelen ocurrir en la provincia, y que está disponible en formato digital en la página del organismo.