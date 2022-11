Nadia Morro, una santafesina en Qatar: "Todo el mundo quiere que Messi se lleve la copa"

La joven Nadia Morro se encuentra en Qatar hace cinco meses, desarrollando una experiencia muy importante en hotelería. El mundial la encontró en pleno contrato de trabajo en una de las cadenas más importantes del lugar, que cuenta con un edificio de cinco estrellas y otro de seis.

"No puedo creer la cantidad de figuras que estoy conociendo, me muero de ganas de sacar fotos y mostrarlo, pero no lo tengo permitido por una política de privacidad. Me tengo que contener, compartirlo internamente", comentó contenta al aire en Cadena OH!

"Me motiva saber que mientras trabajo estoy rodeada de estas figuras... Me genera una admiración muy grande". El edificio se construye desde que se eligió a Qatar como sede del evento y se trata de un espacio emblemático, único en el mundo.

Leer también: México y Polonia empataron sin goles y le dan algo de alivio a la Argentina

"Nosotros fuimos seleccionados para la apertura del hotel, nos entrenaron para brindar un servicio determinado, a darle forma a todo. Tengo contrato por dos años, mi período de prueba es de seis meses y lo termino en enero. Ahí tomaré la decisión si es posible o no seguir".

La entrevistada afirmó que existe una "predilección" por Argentina, y que la derrota ante Arabia Saudita 2 a 1 hoy, no lo creía nadie. "Llegaron mucho argentinos, me pone muy contenta. Es un esfuerzo enorme, Qatar es muy caro. Espero que lo disfruten y que se vayan contentos. Acá todo el mundo quiere que Messi se lleve la copa".

1 de 2

Por último, se refirió a la problemática de derechos humanos en el país. Afirmó que el problema no es la cultura árabe, y que hay sectores muy abiertos y solidarios. Pero la cotidianeidad no siempre es fácil. "En mi trabajo hay situaciones de mucho estres y la gente te habla mal. Yo lo hago notar, porque no me gusta que me traten mal. Me pone tensa porque no lo tolero. Respecto a lo de los derechos humanos, acá no se dice nada, no se toca ese tema. He visto muchas cosas con las que no me sentí cómoda. No es que hago la vista gorda, estoy acá, tengo trabajo que cumplir. No es tan fácil".

Escuchar también audio completo: