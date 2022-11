Nazarena Vélez hizo llorar a La Tora de Gran Hermano con su empatía

La desmesurada reacción de Lucila “La Tora” Villar ante Walter “Alfa” Santiago tras la salida de Mora de Gran Hermano le valió el descontento del público, que le eligió como la última eliminada del certamen, y Nazarena Vélez conmovió a la joven con su empatía.

La Tora visitó este martes LAM, donde respondió todas las preguntas de Ángel de Brito y sus angelitas, y aclaró qué pasó con el empresario. “El tema Alfa… Ya había tenido como cuatro situaciones con Alfa, entonces me quemaba la cabeza”, recordó.

“Le decíamos ‘la radio’ en la casa porque arranca a las 6 de la mañana y no para: se mete en la conversación con un comentario desubicado, y no tenés ganas de escucharlo”, agregó Lucila, que explicó que el supuesto acoso de Alfa hacia Coti “la tocó más por una cuestión personal”.

“Lo hubiese hecho con cualquier persona. Me dijeron que Coti me metió una espontánea, pero ¿qué tenía que ver? No voy a dejarlo pasar ni en el programa ni afuera, no lo voy a permitir si están conmigo”, agregó Lucila, que recordó que sufrió un abuso a los 9 años.

“Ya es un tema hablado. Obviamente lo trato. Lo conté después de 15 años… La realidad es no toqué el tema ni lo quiero tocar porque ya está resuelto, pero el final siempre es el mismo. Fue un abuso directamente, pero me refiero a que no importa quién ni cómo fue sino que fue a los 9 años”, razonó frente a De Brito.

Tras explicar por qué hizo comentarios especulando sobre la sexualidad de Agustín “Frodo” Gaurdis, Nazarena se solidarizó con ella, conmovida por su historia.

“Yo creo que a vos te detonó de verdad, por tu historia. Ahora, todo lo que pensaba de vos se me fue al piso después de saber que estoy frente a una nena de 9 años abusada. Me rompés el corazón y te entiendo cómo te disparó la agresión este tema”, le dijo a la joven.

Ante esta demostración, Lucila se quebró al aire, pero eso no detuvo a Nazarena. “Entiendo que detonó porque estabas loca, era cosa que no te entraba una bala, y ahora lo puedo entender”, cerró la actriz.

Fuente: Ciudad Magazine