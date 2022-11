"No tengo duda que van a tratar de tirarme con todo el código penal", dijo Nadia Schujman

Minutos después de las 11, la ex Directora de la Agencia de Control Policial de Santa Fe, Nadia Schujman, ingresó a la Fiscalía Regional de Santa Fe para declarar en la audiencia imputativa por la causa que la investiga por presunto espionaje ilegal.

Frente al edificio de la Fiscalía, la Red Nacional de Hijos desplegó una manifestación en apoyo a Schujman, militante de la organización en Rosario, y sobre quien consideraron, pesa una “persecución política y judicial".

“No sé de qué se me acusa hasta que no escuche la imputación. No tengo duda que van a tratar de tirarme con todo el código penal. Por suerte hay un montón de gente que no se come ese buzón y sabe cómo son las cosas”, dijo Schujman antes de ingresar.

"Esta causa sigue al pie de la letra la característica del lawfare, empezando por la actuación de los dueños de comunicación teniendo en cuenta que el propietario del multimedio más grande de la provincia es un querellante, el señor Scaglione", agregó.

Quien acusa es el fiscal Ezequiel Hernández, a instancias de su jefe, el fiscal regional de Santa Fe, Carlos Arietti. Es quien hace un año mandó a realizar un allanamiento sin orden judicial a las oficinas del Ministerio de Seguridad en Rosario, con el secuestro de teléfonos y computadoras personales de funcionarios y empleados.

La hipótesis es que Sain mandó a espiar y pinchar comunicaciones de diversos actores de la política, el periodismo, y los ámbitos judicial y empresario. Hoy se sabrá con qué pruebas han comunicado eso en base a numerosas publicaciones periodísticas en paralelo con la investigación.