"Las decisiones del anterior gobierno provincial castigaron a Reconquista", afirmó Vallejos

El intendente Amadeo Vallejos inauguró ayer el alumbrado público en un sector del barrio Virgen de Guadalupe, en un acto que además de la celebración, tuvo sus importantes condimentos políticos. Arremetió contra la oposición y las responsabilidades del anterior gobierno de la provincia.

"Queríamos hacer esta inauguración esta mañana, pero inauguramos un nuevo espacio en el Callejón de la Cortada. Teníamos previsto una inauguración de la red de agua en barrio Las Flores lo que se pospuso para el día de mañana, porque tenemos varias inauguraciones que hacer", destacó a los presentes.

La obra se habilitó gracias a un programa del ministerio de Desarrollo Social de la Nación. A través de este trabajo que se hizo, no sólo en Reconquista sino también en Avellaneda, se pueden disfrutar los resultados.

Leer también: Se inauguró en Puerto Reconquista un nuevo Centro de Atención a la Niñez y la Familia

"Sin el trabajo con los vecinos y organizaciones tampoco hubiésemos firmado para que el barrio San Francisco de Asis tenga un nuevo proyecto de urbanización por 375 millones de pesos. Si Dios quiere, barrio Nuevo es el próximo que firmará un convenio similar. Hace menos de un mes conseguimos la regularización judicial de un sector de Guadalupe Oeste, para que tengan su boleto de compra venta. Pudimos avanzar en proyectos de urbanización en este sector de la ciudad, y muchas familias podrán tener un techo", detalló.

"La gente tal vez no sabe, porque se informa mal y no se dice la verdad, que esto se consigue con trabajo, cuando la gente de los barrios trabaja con el municipio y el gobierno Provincial y Nacional. Esto genera mano de obra y trabajo, las empresas y empleados son de Reconquista; el programa pide también que una parte de la mano de obra sea del barrio. Ese trabajo también mejora la calidad de vida de la gente, sólo la gente que padece esto entiende, es la que más sufre y tiene derecho a tener servicios".

Así, afirmó que "seguiremos inaugurando obras, aunque parece que a algunos les molesta, corresponde rendir cuenta a la sociedad de qué se hace con los fondos públicos. Hay que preguntarse por qué no tenían agua los barrios de Reconquista, porque la obra que se necesitaba en Reconqusita, el gobierno anterior de la provincia no la hizo. Favoreció a la ciudad vecina y no a Reconquista, aunque el acueducto se hizo acá. Hay que decir la verdad, por qué no pudimos tener antes el agua", remarcó.

Leer también: Avanzó el proyecto de la planta depuradora de efluentes cloacales

Para el intendente, las decisiones políticas del anterior gobierno provincial "castigaron" a la ciudad. "Hoy escuchamos a ex funcionarios que reclaman el agua, pero cuando ellos estuvieron en los gobiernos no hicieron nada para lograrlo. El gobernador Omar Perotti nos escuchó y pudo construir la obra para expandir la red de agua potable para las ciudades que no lo tienen", dijo por último.

Escuchar también audio completo: