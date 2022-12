El juez Banegas dispuso que continúe la causa contra Marcelo Galaz por abuso

La causa que involucra a Marcelo Galaz, el ex secretario privado del entonces intendente de Avellaneda Dionisio Scarpín, continúa a pesar de algunas irregularidades en los últimos días. El juez penal Santiago Banegas, quien lleva la causa, afirmó que el juicio sigue y ahora hay que fijar fecha para continuar el proceso.

"En esta causa se fijó fecha de realización de juicio, y días previos a la realización del debate llegó una contestación de la Junta de Salud Mental que no iba a realizar una pericia que estaba ordenada por resolución firme. A partir de eso el defensor pide la suspensión del debate por ser una de las pruebas que tenía para su trabajo", detalló.

"A partir de ahí dispongo la suspensión. El fiscal entiende que, si bien era un prueba de la defensa, tenía razón. Se presentó la Junta y dos abogados dieron sus explicaciones de por qué no realizaron la pericia, habían entendido que no era conveniente realizarla pero que lo harían. En la misma audiencia, la fiscalía y defensa técnica, manifestaron que había un acuerdo que rechacé porque faltaba firma del fiscal regional".

Pero en ese proceso, la víctima, que es familiar de Galaz, publicó una carta abierta que expresaba que estaba teniendo que firmar un abreviado teniendo que tomar una salida alternativa.

"Me llamó a atención porque no tiene por qué hacerlo si no quiere. Por eso el lunes 12 hice una resolución en la cual notificaba a la víctima de sus derechos, recibir una asistencia técnica y oponerse a un acuerdo que no quería, y dispuse también que se libre oficio al centro de Asistencia Judicial de Reconquista para que asesoren a la víctima. La fiscalía presentó un escrito que ya habían informado a la víctima sobre estos derechos, y finalmente también el MPA solicitó una fecha de inicio de debate. Eso lo dispuse también en esta semana. Ahora hay que esperar nueva fecha de juicio", dijo por último.