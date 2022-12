Otro récord: ¿Messi posteó la foto más likeada en la historia de Instagram?

La Selección Argentina se convirtió en campeona del Mundo después de ganarle a Francia en la tanda de penales por 4 a 2 en el Mundial de Qatar. Las redes sociales de los jugadores se llenaron rápidamente de fotos y videos, pero hay una especial: el posteo subido por Lionel Messi en su cuenta oficial de Instagram se encamina a ser la foto con más likes (Me gusta) en toda la historia de la aplicación.

"Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer...", posteó el astro argentino, quien marcó dos goles y redondeó un Mundial perfecto, con un total de 7 tantos y tres asistencias, además de ser elegido como el mejor jugador de toda la competencia.

Messi no pudo contener su alegría pura por conseguir un campeonato mundial y le habló a los hinchas: "Muchas gracias a mi familia, a todos los que me apoyan y también a todos los que creyeron en nosotros. Demostramos una vez más que los argentinos cuando luchamos juntos y unidos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos. El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también era el de todos los argentinos… Lo logramos!!!".

Messi y ¿la foto con más likes en la historia de Instagram?

Instagram es actualmente la red social más utilizada: cuenta con más de 1.300 millones de usuarios activos, entre ellos cantantes, celebridades y deportistas, que acumulan cientos de miles de likes y comentarios en sus publicaciones.

Lionel Messi cuenta con un récord dentro de la aplicación: es el deportista con más Me gusta en un solo posteo, cuando Argentina consiguió la Copa América y el 10 posó abrazado al trofeo. La famosa foto cuenta actualmente con 21.790.037 likes.

Pero el primer posteo después de la obtención de la Copa del Mundo parece que romperá todas las estadísticas: en 24 horas ya posee 60.696.674 de Me gusta y, no sólo superó a su propia foto, sino que cuenta con la posibilidad de ser la publicación más likeada en toda la historia de Instagram.

