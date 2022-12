La Municipalidad pagará doble a los empleados que hoy trabajen

Pese al feriado nacional, la actividad pública y privada es prácticamente normal en Santa Fe. Tanto la provincia como el municipio, informaron que no se pliegan al feriado anunciado ayer por el gobierno nacional.

En tanto, en la Universidad Nacional del Litoral también realizará sus actividades sin modificaciones. Además, el funcionamiento del comercio y la industria es el habitual, mientras que el transporte público de pasajeros trabaja al 80%.

Por su parte, los bancos y la AFIP abrirán sus puertas hasta las 12. En el caso de las oficinas nacionales de ANSES y PAMI, hoy permanecerán cerradas.

El intendente de la ciudad, Emilio Jatón, sostuvo que lo que sucede es "producto de la incertidumbre que provocan este tipo de medidas que engloban a todo el país y deberían ser solo para Buenos Aires". En ese contexto, "algunos van a venir y otros no. A los que vengan se les pagará doble y a los que no, bueno, no vinieron".

"Hay que trabajar hoy porque hay que terminar de hacer el tema de los aguinaldos y otras cosas" agregó el funcionario que sostuvo que no pueden "ir atrás de cada uno de los trabajadores, cada uno sabe lo que tiene que hacer".