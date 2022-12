Una mujer denunció un millonario robo en la puerta del shopping de zona norte

La mujer dijo que dejó el vehículo en la planta baja del estacionamiento del centro comercial alrededor de las 11.30 y que se percató del faltante cerca de las 14.

Según su testimonio había dejado un bolso en el asiento trasero de una camioneta Volkswagen Amarok, que no sufrió daños, y cuando regresó no estaba más.

La víctima, que vive en la zona sur de la ciudad, dijo que le robaron 20 mil dólares y tres millones de pesos.

La víctima aseguró que es propietaria de un comercio en Villa Gobernador Gálvez y que está “amenazada” por delincuentes que le exigían dinero para no atacarla (“te vamos a matar a vos y a tu familia”, le dijeron) pero decidió no pagar y no ceder a la extorsión.

Por eso, relató desde la cochera del centro comercial, tenía en su poder esa cantidad de dinero “entre la plata de mercadería y mis ahorros en dólares de toda la vida, porque trabajo desde los 14 años”.

“Hace una semana que no duermo”, agregó la mujer y dijo sentirse “mareada e indefensa”. Incluso sospechó que la venían siguiendo y que quizás los ladrones utilizaron un inhibidor de señal.

En el lugar había tres motos de la Brigada Motorizada de la Policía local y otros agentes de refuerzo. Sin embargo, según declaró la víctima del robo desde el centro comercial no facilitaron las imágenes de las cámaras de seguridad para ir en busca de los supuestos responsables.