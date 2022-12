Coparticipación: Fernández anunció que le pagará con bonos a CABA pero Larreta rechaza la decisión

La Ciudad de Buenos Aires rechazó la decisión del Gobierno nacional de pagar con bonos los fondos coparticipables que surgen de la cautelar de la Corte Suprema de Justicia emitida la semana pasada.

Luego de una mañana con varias reuniones, el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, y su equipo técnico concluyeron que con el anuncio realizado por el presidente Alberto Fernández, el Poder Ejecutivo sigue “sin cumplir el fallo de la Corte”, según explicaron a través de un comunicado de prensa.

La diputada nacional María Eugenia Vidal fue una de las voceras que expresó en redes sociales el sentimiento de CABA: “Paguen como ordenó la Corte Suprema, no con bonos, dejen de hacer trampa, eso es justicia”. En otros términos, lo que espera el gobierno porteño es que se transfiera el dinero y no que se pague con títulos de deuda como informó hoy la Casa Rosada.

Ante este panorama, el gobierno porteño decidió presentar un escrito ante la Corte denunciando el incumplimiento del fallo y pidiendo que se arbitren los medios necesarios para que el gobierno nacional transfiera los fondos. A la par, se instruyó al procurador general, Gabriel Astarloa, para que inicie una demanda penal a los funcionarios responsables de ejecutar la cautelar.

“La Corte resolvió que se entregue al gobierno porteño el 2,95% de los fondos coparticipables. La sentencia no afecta los fondos que reciben las provincias. Además, los recursos de la coparticipación son extrapresupuestarios, se deben transferir diariamente y no pueden ser reemplazados discrecionalmente por otra forma de financiamiento. Tal como lo establecen las normas republicanas en un país con división de poderes los fallos se cumplen, no se interpretan”, aseguró el gobierno porteño.