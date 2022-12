Tal como se preveía, el crack pasará también la fiesta de Año Nuevo en Rosario y después viajará a Francia para reincorporarse al plantel de PSG.

Galtier confirmó el regreso de Messi en la conferencia de prensa previa al reinicio de la Ligue 1 de Francia.

El último campeón y actual líder recibirá mañana a Estrasburgo desde las 17 en el Parque de los Príncipes.

Galtier también fue consultado por los festejos del plantel argentino y una supuesta falta de "respeto" entre Messi y Kylian Mbappé.

"Lo que pasó en Argentina no lo sé ni me corresponde, pero Messi no le faltó el respeto a Mbappé. Se dieron la mano, y Kylian tuvo una actitud ejemplar después de caer derrotado porque felicitó tanto a Leo como a (Lionel) Scaloni. Eso es lo que me importa", destacó.

El DT también remarcó la predisposición de Mbappé, goleador del Mundial de Qatar 2022, que regresó antes de lo previsto a los entrenamientos.

"Su actuación durante el Mundial fue brillante, acabó como máximo goleador. Después de la final hablamos con él y nos dijo que quería volver pronto. En algún momento tendrá que descansar, sobre todo mentalmente", señaló.

El 1 de enero, Paris Saint Germain visitará al escolta, Lens, y el regreso de Messi recién sería el miércoles 11 ante Angers, de local.

En el medio, el viernes 6, PSG tiene otro compromiso por la Copa de Francia ante Chateauroux, equipo de la tercera división, pero probablemente Messi no será de la partida.