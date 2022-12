El anunció lo hizo hoy la Federación Japonesa de Fútbol (JFA) y, así, Moriyasu se convierte en el primer DT de Japón en conservar su puesto después de una Copa del Mundo.

"Es de verdad la tarea que más me agrada. Es el trabajo que me da la oportunidad de competir en la escena internacional estando orgulloso de ser japonés. Por eso he decidido aceptar la oferta de la JFA", explicó el seleccionador, de 54 años, durante una rueda de prensa en Tokio.

Ex jugador internacional japonés entre 1992 y 1996, Moriyasu asumió el rol de entrenador del seleccionado después del Mundial 2018 en Rusia, en donde había trabajado como entrenador adjunto.

En Qatar, Japón logró algo inédito para un seleccionado de fútbol nipón, como fue vencer a Alemania y España, ambos por 2 a 1.

En la fase de grupos, en tanto, perdió ante Costa Rica por 1 a 0.

Luego, en octavos de final fue eliminado por Croacia (1 a 1 tras la prórroga reglamentaria) en una definición con remates desde el punto penal, en donde cayó por 3-1. (